Kaiser: Za podaljšanje mejnega nadzora s Slovenijo ni pravega razloga

Na podlagi pridobljenih informacij ni pravega razloga za podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo, je danes dejal deželni glavar avstrijske Koroške Peter Kaiser. Podaljšanje pa je podprl deželni glavar avstrijske Štajerske Christopher Drexler, ki je prepričan, da bo ukrep prispeval k varnosti dežele in nadaljnjemu boju proti nezakonitim migracijam.

"Na podlagi pridobljenih podatkov in po posvetovanju z lokalnimi reševalnimi službami že dalj časa ni nobenega razloga za mejni nadzor med Koroško in Slovenijo, zato tudi ni razloga za njeno podaljšanje," je povedal Kaiser. Ob tem je spomnil, da mejni prehodi z Italijo, kjer se soočajo s povečanim številom prihodov migrantov, niso nadzorovani.

Italijanski notranji minister Gerhard Karner je v odzivu na izjave Kaiserja pojasnil, da odločitev o podaljšanju mejnega nadzora ne vključuje zgolj neposredne mejne kontrole, ampak tudi druge oblike nadzora na mejah z Italijo in Slovaško.

Avstrijska Štajerska mejni nadzor podpira

Podaljšanje nadzora na meji s Slovenijo in Madžarsko je medtem podprl deželni glavar avstrijske Štajerske Drexler. "Nezakonite migracije je treba dosledno preprečevati in se boriti proti tihotapljenju beguncev. Zato podpiram odločitev notranjega ministra o nadaljnjem podaljšanju mejnega nadzora," je povedal za APA.

Pojasnil je, da se bodo tovrstni ukrepi sprejemali, dokler se na evropski ravni ne bodo našle prave rešitve in se uveljavilo učinkovito varovanje zunanjih meja. "Takšni ukrepi načeloma niso zaželeni, a dokler prispevajo k varnosti na Štajerskem, so nujni," je še dodal.

Da namerava Avstrija znova podaljšati nadzor na meji s Slovenijo in Madžarsko za pol leta, je v torek napovedal Karner. Kot je takrat dejal za avstrijski radio Ö1, je podaljšanje nujno zaradi velikega migracijskega pritiska, saj da nadzor na zunanjih schengenskih mejah ne deluje.

Dunaj namerava po ministrovih besedah Evropsko komisijo o novem podaljšanju nadzora na notranji schengenski meji obvestiti v prihodnjih dneh. Pri Evropski komisiji so glede namere Avstrije poudarili, da mora biti nadzor na notranjih schengenskih mejah izreden, časovno omejen in skrajni ukrep.

Zunanje ministrstvo: Odločitev Avstrije je nesprejemljiva

Slovensko ministrstvo za zunanje in evropske zadeve (MZEZ) je odločitev Avstrije označilo za nesprejemljivo. Kot so sporočili za STA, obžalujejo tovrstno ravnanje avstrijskih oblasti, ko bo Evropska komisija prejela razloge za podaljšanje nadzora, pa se nameravajo na to ustrezno odzvati.

Avstrija je nadzor na mejah s Slovenijo in Madžarsko uvedla že leta 2015, na vrhuncu begunske krize, nato pa ga vsake pol leta podaljšala za šest mesecev. Nazadnje je mejni nadzor podaljšala novembra lani, in sicer do 11. maja letos.

O vprašanju nadzora na notranjih mejah je že presojalo Sodišče EU, ki je aprila 2021 sporočilo, da lahko država članica ob resni grožnji za svoj javni red ali svojo notranjo varnost ponovno uvede nadzor na svojih mejah z drugimi državami članicami, vendar pri tem nadzoru ne sme prekoračiti najdaljšega celotnega trajanja šestih mesecev.

Slovenija ob sklicevanju na sodbo Sodišča EU, da podaljševanje nadzora na meji zaradi iste grožnje ni skladno s pravom EU, pričakuje, da bo Avstrija izvajanje začasnega nadzora na meji z našo državo ukinila.