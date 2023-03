Mešane patrulje začele delovati tudi na meji med Slovenijo in Avstrijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Zaradi učinkovitega preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij so prejšnji teden na meji med Slovenijo in Avstrijo začele delovati skupne mešane patrulje, sestavljene iz pripadnikov slovenske in avstrijske policije, so sporočili z Generalne policijske uprave (GPU). Mešane patrulje so že prej delovale na mejah z Italijo, Hrvaško in Madžarsko.

Slovenska policija s policijami sosednjih držav Italije, Hrvaške, Madžarske in Avstrije na področju preprečevanja in odkrivanja nedovoljenih migracij sodeluje tudi v okviru mešanih patrulj. Nadzor mešanih patrulj se izvaja na podlagi sporazumov med državami o čezmejnem policijskem sodelovanju, pojasnjujejo na GPU.

Na skupni meji med Slovenijo in Italijo se mešane patrulje izvajajo od leta 2019. Izvajajo se na območjih koprske in novogoriške policijske uprave, policisti v mešanih patruljah skupaj preverjajo tudi vlake. "Delo poteka skladno s sporazumom, izvajanje je dobro, učinkovito, potreba po podaljšanju dela mešanih patrulj pa se ocenjuje periodično," so poudarili.

Spomnili so, da so mešane slovensko-hrvaške patrulje delovale že pred pridružitvijo Hrvaške schengenskemu območju, v letu 2023 pa so bile še dodatno okrepljene. Delujejo na območju vseh policijskih uprav, ki mejijo na Hrvaško.

Z Madžarsko pa policija izvaja štiri mešane patrulje na mesec, praviloma po dve na slovenski strani na območju Policijske uprave Murska Sobota in dve na madžarski strani.

Prejšnji teden so začele delovati skupne mešane patrulje

Prejšnji teden pa so začele delovati skupne mešane patrulje, sestavljene iz pripadnikov slovenske in avstrijske policije. Mešanim patruljam, ki bodo sprva svoje delo opravljale do konca aprila, se bodo pridružili tudi skupni poostreni nadzori.

Slovenska policija zagotavlja visoko stopnjo varnosti vsem državljanom in ljudem, ki se nahajajo na ozemlju države. Razmeram na terenu, ki jih ves čas budno spremlja, prilagaja način dela, izpostavljajo na GPU.

Ob tem poudarjajo, da je Slovenija del migracijskih tokov v regiji. Evropska agencija za mejno in obalno stražo (Frontex) je leta 2022 na vseh migracijskih poteh zabeležila 330 tisoč nezakonitih prehodov na zunanjih mejah EU, kar predstavlja 64-odstotno povečanje v primerjavi z letom 2021 in je najvišje po letu 2016.

Statistični podatki po navedbah GPU jasno kažejo, da Slovenija ne more biti oaza brez migracij. Razmere v glavnih državah izvora migracij se ne izboljšujejo, ampak se celo slabšajo. Zato se kritična masa ljudi, ki se iz različnih razlogov odločajo za migracije, povečuje.

V obdobju od 1. januarja do 31. decembra 2022 je bilo v Sloveniji obravnavanih 32.024 nedovoljenih prehodov državne meje. Gre za posledice trenda, ki se je začel nakazovati marca lani, število je namreč večje za 214 odstotkov v primerjavi z letom 2021, ko je bilo obravnavanih 10.198 nedovoljenih prehodov.