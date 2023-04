Urška Klakočar Zupančič: Noben zlobni jezik me pri tem ne bo ustavil

"Noben zlobni jezik me ne bo ustavil pri boju za boljši svet," je poudarila predsednica državnega zbora Urška Klakočar Zupančič v odzivu na očitke glede svojega obiska in izjav v Afriki. V daljšem zapisu na družbenih omrežjih je pojasnila tudi, da sta stroške njene namestitve nosili državi gostiteljici, Sloveniji pa da sta zagotovljena glasova dveh afriških držav pri kandidaturi za mesto nestalne članice Varnostnega sveta ZN. "Ruanda je po podatkih IPU (Inter-parliamentary union) prva po številu žensk v parlamentu in nam je glede tega lahko zgled," je med drugim zapisala.

Povedala je tudi, da se bosta zunanja ministra tako Ruande kot Ugande udeležila afriških dnevov, ki bodo 20. in 21. aprila na Brdu pri Kranju. "Ruandski predsednik Paul Kagame je izrazil željo, da bi obiskal Slovenijo, o čemer sem že obvestila našo predsednico Natašo Pirc Musar."

Pojasnila je še, da je simbolično posvojila osirotelo šimpanzinjo, ki je bila žrtev nelegalne trgovine s primati in ob tem zavetišču darovala iz svojih lastnih sredstev. "Osebje v centru je želelo, da šimpanzinja nosi ime po posvojiteljici in obvezala sem se, da bom centru, ki živali po rehabilitaciji vrača v naravo, mesečno nakazovala, kolikor bom lahko. Kdor ima s tem, da jaz v življenju pač to počnem – darujem nevladnim organizacijam, problem, naj ta problem kar ima. Vedno se bom trudila za boljši svet in noben zlobni jezik me pri tem ne bo ustavil, " se je še enkrat odzvala na očitke v zadnjih dneh.

Stroški potovanja bodo javno objavljeni

Kot je izpostavila, sta stroške njene namestitve nosili državi gostiteljici: "Uganda v celoti, tudi za moje spremstvo šestih oseb, letalske karte so bile okoli 1.600 evrov (Turkish airlanes, ekonomski razred)." Celoten izračun bodo novinarji prejeli od DZ, obljublja.

Kot meni, "so mediji njen obisk Afrike spremenil v cirkus, v katerem sta bila prikazana predvsem neverjetno podcenjujoč odnos do obeh držav in očitno neznanje o dimenzijah parlamentarne diplomacije".

Poudarila je še, da so "tudi ljudje v Afriki ljudje in tudi ljudje v Afriki si želijo biti slišani, upoštevani, predvsem pa si želijo povezovanja z ostalim svetom, gospodarske izmenjave, sodelovanja pri boju proti podnebnim spremembam in solidarnosti. In nobena od afriških držav ni politično nepomembna. Sploh ne v luči lobiranja za glasove za nestalni sedež v Varnostnem svetu OZN in tudi ne v luči ruske agresije na Ukrajino glede na to, da Rusija vztrajno širi svoj vpliv na afriških tleh. Da ne govorimo o tem, od kod smo potem, ko se je zaprla ruska pipa, dobili zemeljski plin."

Njeno izjavo, da bi nam lahko bila Ruanda vzor glede politične vključenosti žensk, je nekdanji minister za šolstvo Jernej Pikalo označil za zavržno, saj da je posledica genocida v 90-ih letih, ko je umrlo na tisoče moških. Foto: Bojan Puhek

Odziv tudi glede pogovorov o splavu, in politični vključenosti žensk

Med drugim je pojasnila, da so s predsednico ugandskega parlamenta Anite Annet Among in nekaterimi parlamentarci spregovorili o njihovi strogi zakonodaji glede LGBTQ+ skupnosti, dotaknili pa so se tudi pravice do splava, ki da je v nekaterih evropskih državah, ki so celo članice EU, ženskam veliko bolj grobo kršena kot denimo v Ruandi.

"Ruanda je po podatkih IPU (Inter-parliamentary union) prva po številu žensk v parlamentu in nam je glede tega lahko zgled," je zatrdila.

Njeno izjavo, da bi nam lahko bila Ruanda vzor glede politične vključenosti žensk, je nekdanji minister za šolstvo Jernej Pikalo označil za zavržno, saj da je posledica genocida v 90-ih letih, ko je umrlo na tisoče moških. Na to Klakočar Zupančičeva odgovarja: "Leta 2003 so spremenili ustavo tako, da imajo ženske v 80-članskem parlamentu zagotovljenih 25 sedežev. Trenutno ima ruandski parlament 61 odstotkov žensk, vključno s predsednico. Izjavi, da je žensk pač toliko, ker so bili moški pobiti v genocidu, in da ženske pač tam so – v smislu, da kake večje dodane vrednosti pa ne predstavljajo, sta lažni in zavržni."