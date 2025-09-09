Kako danes plonkajo? "S Chat GPT. Odgovor malo spremnim, v tem ne vidim nobenega problema" #video

Pred nekaj dnevi so učenci po poletnih počitnicah znova sedli v šolske klopi, kaj kmalu pa jih čakajo tudi prva ocenjevanja. Medtem ko se nekateri pridno učijo in pri pisnem ocenjevanju napnejo svoje možgane, se najdejo tudi takšni, ki jim sedenje za zvezki in učbeniki ni nič kaj blizu, zato si pomagajo s t. i. "plonkanjem" oziroma prepisovanjem. Podali smo se na ljubljanske ulice in preverili, kakšne metode "plonkanja" danes uporabljajo srednješolci. Vse kaže, da je "nedolžne" plonk listke nadomestila vse bolj prisotna in tudi nevarna umetna inteligenca Chat GPT. "Vzamem telefon ali tablico in vse plonkam s Chat GPT, še posebej matematiko in fiziko", "odgovor Chat GPT nekoliko spremenim in v tem ne vidim nobenega problema," so se glasili nekateri odgovori. Z novelo zakona bo uporaba mobilnih telefonov v šolah sicer bolj omejena oziroma bodo učitelji nad njihovo uporabo imeli večji nadzor.

Če priznamo ali ne, prav vsi smo med pisanjem testa kdaj prepisovali oziroma plonkali ali vsaj hoteli, če nam že ni uspelo ali si nismo upali. A dejstvo je, da so se metode prepisovanja čez čas spreminjale. Če se je še do nedavnega plonkalo s pomočjo robčkov, papirčkov, svinčnikov, radirk, slovarjev, knjig, kalkulatorjev, skrivanjem učbenikov in zvezkov po straniščih, uporabo rokavov na majicah in puloverjih, puščanjem zapiskov v odprti torbi in prišepetavanjem sošolcev, so te metode dodobra nadomestili mobilni telefoni in druge pametne naprave. Začelo se je s pošiljanjem SMS-sporočil sošolcem, nadaljevalo z googlanjem informacij, danes pa si dijaki pomagajo z umetno inteligenco Chat GPT.

Plonkanje s Chat GPT

Podali smo se na ljubljanske ulice in srednješolce povprašali po sodobnih metodah plonkanja. Številni, predvsem dekleta, so se ob našem vprašanju raje modro obrnili, nekateri, predvsem fantje, pa se niso skrivali in podali odgovore na naša vprašanja. Kaj so povedali, si poglejte v zgornjem videoposnetku.

Iz prejetih odgovorov lahko razberemo, da pretežno uporabljajo mobilni telefon, še vedno pa tudi stare metode. Seveda pa je bilo med anketiranci tudi veliko takšnih, ki pravijo, da je bolje kot prepisovati, uporabiti svoje znanje.

Čeprav je plonkanje zabavno in po žilah požene adrenalin, lahko rečemo, da bi se v času, ko razmišljate, kako bi plonkali in si pripravljate material za plonkanje, veliko snovi lahko že naučili. Poleg tega je prisotna skrb, da te profesor najde. Ves ta čas, ko te skrbi, kako boš neki podatek preplonkal, bi se ga morda lahko že spomnil.

Zato si vzemi manjši list papirja ter zapiši pomembne podatke, predvsem tiste, ki si jih ne moreš zapomniti. Tako imaš v pregledni obliki napisano vse, kar želiš preplonkati na testu. Večkrat pojdi skozi te zapiske in potem si boš snov zagotovo zapomnil. Pri pisanju testa boš tako uspešnejši, ker boš material za plonkanje pustil doma, pa boš tudi manj obremenjen.

Nič več plonkanja preko mobilnih telefonov, v šolah z zakonom prepovedani

Ob tem naj spomnimo, da je z novelo zakona o osnovni šoli, ki so jo poslanci potrdili junija, "uporaba učenčevih elektronskih naprav med izvajanjem vzgojno-izobraževalne dejavnosti dovoljena le, če je to potrebno za izvajanje vzgojno-izobraževalnega in drugega dela v skladu z letnim delovnim načrtom", kamor pa plonkanje oziroma prepisovanje seveda ne sodi. Učenci smejo po novem elektronske naprave med poukom uporabljati le, če jih potrebujejo iz zdravstvenih razlogov.

Osnovna šola bo tako v pravilih šolskega reda določila prostor in način odlaganja elektronskih naprav učencev ter utemeljene primere uporabe elektronskih naprav, mesto hrambe začasno odvzetih elektronskih naprav ter podrobnejši postopek vrnitve elektronskih naprav staršem. Že do zdaj so sicer učitelji imeli možnost, da s pravili šolskega reda prepovejo uporabo mobilnih telefonov in drugih elektronskih naprav, kot so pametne ure, z novelo zakona pa bo to urejeno na sistemski ravni.

Osnovna šola bo v pravilih šolskega reda določila prostor in način odlaganja elektronskih naprav učencev. To pomeni, da bodo mobilne telefone ob začetku pouka morali odložiti v za to predviden prostor, na primer v omarice. Foto: Guliverimage

Medtem pa morajo v srednjih šolah v skladu s Pravilnikom o šolskem redu v srednjih šolah z internim aktom prav tako določiti pravila uporabe osebnih naprav za povezovanje s podatkovnim in telekomunikacijskim omrežjem. To pomeni, da šole same določijo pravilnik in so pri tej odločitvi samostojne.