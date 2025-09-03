Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
Na. R., STA

Sreda,
3. 9. 2025,
13.55

Osveženo pred

1 ura, 3 minute

Sreda, 3. 9. 2025, 13.55

V Tennesseeju se bodo varnega ravnanja z orožjem učili že petletniki

Avtorji:
Na. R., STA

Zakon v Tennesseeju ne določa podrobnosti, kako naj bi učitelji poučevali to snov, niti ne navaja, kako dolgo naj bi ta predmet oz. tečaj trajal. Pravi pa, da učitelji ne smejo uporabljati pravega orožja in da morajo biti glede političnih tem nevtralni.

Zakon v Tennesseeju ne določa podrobnosti, kako naj bi učitelji poučevali to snov, niti ne navaja, kako dolgo naj bi ta predmet oz. tečaj trajal. Pravi pa, da učitelji ne smejo uporabljati pravega orožja in da morajo biti glede političnih tem nevtralni.

Foto: Reuters

V ameriški zvezni državi Tennessee bodo vsi otroci do konca srednje šole, začenši s petletniki, od letošnjega šolskega leta morali obiskovati predmet oziroma tečaj varnega ravnanja z orožjem. Tennessee, kjer so na oblasti republikanci, je prva zvezna država v ZDA, ki je sprejela takšen zakon, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Zakon o obveznih tečajih oz. predmetu o varstvu ravnanja z orožjem so sprejeli lani in bo v javnih šolah v tej zvezni državi začel veljati z začetkom novega šolskega leta.

Vsakoletni obvezni tečaj

Oddelek za izobraževanje v Tennesseeju je ob tem izdal tudi smernice tečaja, ki med drugim navajajo, da bodo morali učenci od petega do osmega leta znati ločiti med pravim in lažnim orožjem.

Prav tako se bodo morali v skladu s smernicami naučiti odgovornega odnosa do strelnega orožja in prepoznati različne dele pištole, kot so sprožilec, cev in ustnik. Tečaj bo obvezen vsako leto za vse učence do konca tamkajšnje srednje šole.

Zagovorniki izobraževanja so njegovo uvedbo poimenovali kot način odzivanja na streljanja v ameriških šolah. Ti so v ZDA, kjer je več pištol kot ljudi, pogosti. Tennessee je bila prva zvezna država, ki je sprejela zakon, ki uvaja varnostne tečaje glede orožja za otroke. Od takrat sta tak zakon sprejela tudi Utah in Arkansas.

Šolskim oblastem lahko pri izvajanju predmeta na pomoč priskočijo tudi policisti ali strokovnjaki za javno zdravje.

V ZDA je orožje glavni vzrok smrti otrok in mladostnikov. Pred le tednom dni je oboroženi napadalec v katoliški šoli v Minnesoti ubil dva otroka, še 17 pa jih je poškodoval, med njimi 14 otrok.

