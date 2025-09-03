V greznici odkrili razkosano žensko truplo #foto

Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Na. R.

Sreda,
3. 9. 2025,
11.45

15 minut

Sreda, 3. 9. 2025, 11.45

15 minut

V greznici odkrili razkosano žensko truplo

Na. R.

Policija je potrdila le, da so našli določene sledi in da je preiskava še v teku.

V bližini Osijeka še vedno poteka preiskava grozljivega odkritja, ko so v greznici stanovanjske hiše našli posmrtne ostanke pogrešane ženske.

Iskanje pogrešane ženske, ki je izginila iz hiše, v kateri je živela z možem, se je začelo 2. avgusta. Ker po dvajsetih dneh policija ni prejela nobenih koristnih informacij, je v pozivu za pomoč prosila državljane. Hkrati so policisti in kriminalisti opravljali preiskave zaradi suma kaznivega dejanja zoper pogrešano žensko.

V torek je v naselje Tenja pri Osijekui prispelo več policijskih ekip, skupaj s kriminalisti in forenziki. Hišo in dvorišče so preiskovali več ur, ob tem pa razbijali betonske dele in izpraznili greznico. Prav v njej naj bi po sicer neuradnih informacijah, na katere se sklicuje hrvaški 24sata, našli razkosane posmrtne ostanke pogrešane ženske.

Težavna preteklost

Policija je v okviru preiskave zaslišala tudi sosede, da bi izvedeli več o življenju zakonskega para, ki se je v hišo vselil pred nekaj leti.

Povedali so, da naj bi par imel zakonske težave, oba pa naj bi nekaj časa preživela tudi v zaporu, zaradi česar so jima odvzeli otroka. 

Sumljive okoliščine pred grozljivim razkritjem

Sosedje so policiji pred odkritjem posmrtnih ostankov posredovali več skrb vzbujajočih podrobnosti. Eden je opazil nenavadno vedenje moža pogrešane ženske, ki je dan pred odkritjem trupla neobičajno dolgo hodil okoli hiše in se glasno pogovarjal po telefonu.

Neki drugi sosed je omenil, da je bil konec tedna na ulici neprijeten vonj po zažganem mesu.

