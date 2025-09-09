Vrhunski simfonični orkestri in komorni sestavi v Zlatem in Srebrnem abonmaju Cankarjevega doma

Jeseni se obeta bogata koncertna sezona Cankarjevega doma. Zlati in Srebrni abonma ponujata niz izjemnih koncertov mednarodno priznanih umetnikov, med njimi bodo kar trije zmagovalci prestižnega klavirskega tekmovanja Frédérica Chopina.

Kraljevi škotski nacionalni orkester, dobitnik nagrade Gramophone Classical Music 2020 in osemkratni nominiranec za grammyja, spada med vodilne britanske orkestre. Foto: Jessica Cowley / Cankarjev dom

Zlati abonma je mednarodni abonma simfonične glasbe: šest koncertov vrhunskih gostujočih orkestrov, dirigentov in solistov prinaša navdušujoč program klasičnega simfoničnega repertoarja.

Uvodni večer Zlatega abonmaja bo pripadel izvrstnemu Kraljevemu škotskemu nacionalnemu orkestru z glasbenim direktorjem Thomasom Søndergårdom. Spored v osredje postavlja 150. obletnico rojstva Mauricea Ravela, njegov Klavirski koncert v G-duru, prežet z jazzovskim duhom, bo izvedel priznani švicarski pianist Francesco Piemontesi.

Češki filharmonični zbor Brno predstavlja sinonim za vrhunskost na področju zborovske umetnosti v svetovnem merilu. S Filharmonijo Brno, sijajnimi solisti in dirigentom Leošem Svárovskim bodo poustvarili oratorij Stabat Mater Antonína Dvořáka.

Prvič se bo na odru Gallusove dvorane predstavil Estonski nacionalni simfonični orkester z dirigentom Olarijem Eltsom in violinistko virtuozinjo Simone Lamsma. Budimpeški koncertni simfonični orkester, ki se uvršča med vodilne madžarske orkestre, bo pod vodstvom umetniškega vodje Andrása Kellerja združil moči z izrednim pianistom Rafałom Blechaczem, zmagovalcem Chopinovega tekmovanja leta 2005.

Čaka nas mojstrska interpretacija Chopinovega Klavirskega koncerta št. 1, s katerim je Blechacz navdušil in zmagal na Chopinovem tekmovanju. Foto: Marco Borggreve / Cankarjev dom

Na evropski turneji se bo v Ljubljani ustavil tudi Simfonični orkester iz Vancouvra, eden največjih kanadskih orkestrov z nemško zvezdnico, violinistko Arabello Steinbacher. Ob zaključku zlatega cikla bo v Cankarjevem domu premierno nastopil eden najstarejših švicarskih orkestrov, Simfonični orkester iz Basla, s prodornim šefom dirigentom Markusom Poschnerjem in z dinamično violinistko mlajše generacije Mario Ioudenitch.

Cikel mednarodnih komornih koncertov Srebrni abonma bo septembra odprl eden najprestižnejših komornih vokalnih sestavov na svetu, zbor Tenebrae, ki slovi po svoji strasti, natančnosti, zvokovni izčiščenosti in brezhibni intonaciji, na gostovanju v Ljubljani pa v programski fokus postavlja 500. obletnico rojstva G. P. Palestrine.

Virtuozni zbor Tenebrae deluje pod umetniškim vodstvom Nigela Shorta, nekdanjega člana zasedbe The King's Singers. Foto: Sim Canetty-Clarke / Cankarjev dom

Med vrhunci cikla bo zanesljivo recital zmagovalca letošnjega, 19. Chopinovega tekmovanja, ki nas bo obiskal novembra, le tri tedne po razglasitvi rezultatov! Presežen bo zagotovo tudi zadnji recital abonmaja, na katerem se bo predstavil Seong-Jin Cho, zmagovalec 17. Chopinovega tekmovanja, ki zdaj velja za vodilnega pianista svoje generacije.

Srebrni abonma bosta oplemenitila tudi sodobnoglasbena projekta, v središču katerih bo glasba Philipa Glassa. Organistka Iveta Apkalna pripravlja hipnotično mešanico Glassove pulzirajoče minimalistične glasbe in večnih del J. S. Bacha. Vsestransko profilirani Alexej Gerassimez s tolkalnim kvartetom pa bo Glassova dela prepletel z lastnimi kompozicijami, v katerih raziskuje elementarno naravo zvoka.

Iveta Apkalna je naslovna organistka Filharmonije na Labi v Hamburgu. Foto: Ko Cheng Lin / Cankarjev dom

Na decembrskem koncertu bo nastopil Godalni sekstet alumnov Mladinskega orkestra Gustava Mahlerja. Spomladi bo Srebrni abonma dal prostor tudi domači zborovski ustvarjalnosti. Mešanemu pevskemu zboru Glasbene matice Ljubljana pod vodstvom Sebastjana Vrhovnika se bodo v izvedbi Rossinijeve Male slavnostne maše pridružili solisti Mojca Bitenc Križaj, Nuška Drašček, Martin Sušnik in Domen Križaj.

Foto: Cankarjev dom Ne zamudite glasbenih vrhuncev – vabljeni k vpisu Zlatega in Srebrnega abonmaja. Abonma lahko vpišete v Informacijskem središču CD (podhod Maxija) ob delovnikih od 11. do 13. in od 15. do 17. ter uro pred prireditvami. Spletni nakup na www.cd-cc.si. Telefon: (01) 2417 299 Elektronski naslov: vstopnice@cd-cc.si

Naročnik oglasnega sporočila je CANKARJEV DOM.