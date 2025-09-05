Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
K. M., STA

Petek,
5. 9. 2025,
13.54

1 ura, 8 minut

šola napad učiteljica policija Nemčija

Učenec z nožem napadel učiteljico

Nemška policija na meji | Policija je sporočila, da nevarnosti za javnost ni več.

Policija je sporočila, da nevarnosti za javnost ni več.

Foto: Guliverimage

Na poklicni šoli v nemškem Essnu je bila v napadu z nožem ranjena učiteljica, je danes sporočila tamkajšnja policija. Ta je osumljenca za napad, dijaka, ki je poskušal pobegniti, že prijela, poročajo tuje tiskovne agencije.

"Policija je pri aretaciji uporabila strelno orožje, pri čemer je bil osumljenec ranjen," je na omrežju X sporočila policija, ki je za nemško tiskovno agencijo dpa potrdila, da je domnevni storilec dijak. Šlo naj bi za 17-letnika iz Kosova.

Policija, ki je sporočila tudi, da nevarnosti za javnost ni več, ga je aretirala v bližini glavne železniške postaje v središču mesta. Ranjeno učiteljico so medtem prepeljali v bolnišnico. Podrobnosti o njenem zdravstvenem stanju niso znane, vendar pa naj ne bi bila v smrtni nevarnosti.

Napad se je zgodil na poklicni šoli z okoli 1.780 dijaki.

Nemška policija
šola napad učiteljica policija Nemčija
