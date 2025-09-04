Voznik BMW trčil v skupino otrok, starih od sedem do osem let

V predelu Berlina je voznik BMW med zavijanjem malo po 13. uri trčil v skupino otrok, starih od sedem do osem let, poroča časnik Bild.

Na kraj dogodka so takoj prispeli reševalci in oskrbeli otroke. Trije od 15 otrok so lažje poškodovani, njihova učiteljica pa je utrpela hude poškodbe. Odpeljali so jih v bližnjo bolnišnico Virchow.

Voznik BMW ni bil poškodovan. Zaslišuje ga policija.

Policija in gasilci so zavarovali kraj nesreče.