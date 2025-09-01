Spletna TV neo.io NEO Mobilni paketi Internet Program zvestobe E-trgovina Moj Telekom Mala podjetja Velika podjetja E-oskrba Spletna pošta Pomoč Info in obvestila Tehnik Želite prejemati e-novice?

Avtorji:
St. M., STA

Ponedeljek,
1. 9. 2025,
15.59

Osveženo pred

27 minut

policija šola grožnja splet

Ponedeljek, 1. 9. 2025, 15.59

27 minut

Na spletu grožnja eni od šol, po oceni policije varnost ni bila ogrožena

Avtorji:
St. M., STA

spletna grožnja | Foto Shutterstock

Foto: Shutterstock

Policija je danes posredovala ob objavi grožnje enemu od vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji. Mladoletnika, ki je osumljen objave, so že identificirali. Varnost v tem času ni bila ogrožena, so pa policisti okrepili prisotnost v okolici šol, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Policisti so grožnjo zaznali na družbenem omrežju in jo ocenili s srednjo stopnjo tveganja. Takoj so se odzvali in izvedli vse ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

O grožnji so obvestili ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je nato obvestilo vzgojno-izobraževalne zavode. Policisti so v okolici šol izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti, so dodali.

