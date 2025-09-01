Policija je danes posredovala ob objavi grožnje enemu od vzgojno-izobraževalnih zavodov v Sloveniji. Mladoletnika, ki je osumljen objave, so že identificirali. Varnost v tem času ni bila ogrožena, so pa policisti okrepili prisotnost v okolici šol, so sporočili z Generalne policijske uprave.

Policisti so grožnjo zaznali na družbenem omrežju in jo ocenili s srednjo stopnjo tveganja. Takoj so se odzvali in izvedli vse ukrepe za zagotavljanje varnosti v skladu s protokolom o obveščanju in ukrepanju v primeru groženj v vzgojno-izobraževalnih zavodih.

O grožnji so obvestili ministrstvo za vzgojo in izobraževanje, ki je nato obvestilo vzgojno-izobraževalne zavode. Policisti so v okolici šol izvajali aktivnosti za zagotavljanje varnosti, so dodali.