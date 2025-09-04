Športni vikend Ljubljanica 2025: zadnji dnevi za prijave!

Ljubljana se bo med 12. in 14. septembrom ponovno spremenila v prizorišče enega največjih športno-rekreativnih dogodkov pri nas. Športni vikend Ljubljanica 2025 bo tudi letos povezal tekače, kolesarje, pohodnike, družine in ljubitelje gibanja vseh starosti.

Organizatorji napovedujejo več kot 1.500 udeležencev iz več kot 20 držav, program pa prinaša raznolikost, zaradi katere bo vsak našel nekaj zase. Od gorskih poti in ekipnega teka do večernega spektakla in otroškega programa – vse to v osrčju prestolnice.

Dogajanje bodo spremljali tudi bogat spremljevalni program, ambasadorji športa in zanimivi gostje.

Zadnji klic za prijave

Prijave so že nekaj časa odprte, a število mest je omejeno – mnogi termini so skoraj zapolnjeni. Če se želite pridružiti športni zgodbi v središču Ljubljane, je zdaj skrajni čas, da si zagotovite svoje mesto.

Foto: ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC

Prijave potekajo prek uradne spletne strani: www.ljubljanica.net

Zakaj se udeležiti?

Športni vikend Ljubljanica ni le tekmovanje – je praznik gibanja, druženja in mestnega utripa. Udeleženci vedno znova poudarjajo izjemno energijo, ki jo ustvari množica športnih navdušencev v središču mesta.

Foto: ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC

Ne odlašajte – Ljubljana vas vabi, da postanete del športne zgodbe, ki jo pišejo ljudje vseh generacij.

Naročnik oglasnega sporočila je ŠPORTNO DRUŠTVO SLOVENC.