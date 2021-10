Jim bo vso pozornost ukradel človek, na katerega nihče ni računal?

Januarja letos je nastalo novo gibanje Povežimo Slovenijo, v katerega se je vključilo več strank, skupin, lokalnih list in posameznikov različnih vrednostnih in političnih pogledov. Slovenska ljudska stranka (SLS), Zeleni Slovenije in Lista Franca Kanglerja - Nova ljudska stranka Slovenije (NLS) so že dogovorjeni za skupen nastop na listi gibanja Povežimo Slovenijo. Stranka SLS se pogovarja tudi o povezovanju s Stranko modernega centra (SMC), ki pa se intenzivno pogovarja o združitvi z Gospodarsko aktivno stranko (GAS) predsednika državnega sveta Alojza Kovšce.

"Smo v polnih pripravah tako za redne kot za morebitne predčasne parlamentarne volitve, odlično pa tečejo tudi priprave na lokalne volitve," so sporočili iz stranke SLS, ki jo vodi Marjan Podobnik.

"Trenutno je v krogu strank in skupin, ki bodo oblikovale skupno listo, 54 županov in županskih list, preko 400 mestnih in občinskih svetnikov, največja skupina državnih svetnikov in evropski poslanec. Naša skupna lista bo ponudila zelo kompetentnega kandidata za mandatarja nove vlade, verjetno bomo imeli tudi skupnega kandidata na predsedniških volitvah," so pojasnili.

Iz Gospodarsko aktivne stranke (GAS) so nam po objavi članka sporočili, da se v tem trenutku povsem osredotočajo na priprave kongresa stranke GAS, na katerem bodo konec meseca odločali o združitvi s SMC in širše o pripravah na prihajajoče volitve.

Čas za sprejemanje odločitev

Septembra 2018 so se v eno zeleno stranko združile Andrej Čuš in Zeleni Slovenije, Združeni zeleni ter Zelena koalicija. Nastala je stranka Zeleni Slovenije, katere predsednik je Andrej Čuš.

"Zeleni bomo na svojih organih v mesecu oktobru in novembru sprejeli odločitve o povezavah, zagotovo pa smo v januarju oziroma februarju s pobudo Povežimo Slovenijo s SLS in NLS naredili pomemben korak k temu, da povežemo več strank v močno celoto," je pojasnil predsednik stranke. Čuš je tudi državni sekretar pri gospodarskemu ministru Zdravku Počivalšku, predsedniku SMC.

Pivčeva: Konkretni koraki bodo znani po volitvah

Nekdanja kmetijske ministrica Aleksandra Pivec je marca letos ustanovila stranko Naša dežela. Pravi, da so se pripravljeni povezovati z vsemi, ki so sposobni preseči konflikte v politiki in družbi ter da pogovori o povezovanju potekajo vsakodnevno, a dodaja, da bodo konkretni koraki znani po volitvah, ko bo znano, kdo bo dobil zaupanje ljudi.

Kaj pravi Kangler?

Lista Franca Kanglerja - Nova SLS je bila ustanovljena leta 2016. Pred prihajajočimi volitvami so dejali, da so pripravljeni na povezovanje z vsemi političnimi strankami, s katerimi imajo podobne programske točke.

"Načeloma smo dogovorjeni za sodelovanje na prihajajočih volitvah s Slovensko ljudsko stranko ter s politično stranko Zeleni Slovenije. S političnima strankama Stranko modernega centra in Celjsko županovo listo pa pogovori še potekajo," je pojasnil Kangler.

Stevanovićeva stranka Resni.ca na naslovnicah medijev

V zadnjem obdobju je med izvenparlamentarnimi strankami največ pozornosti pritegnila tudi stranka Resni.ca, katere predsednik je Zoran Stevanović, ki v zadnjih tednih poziva na shode proti pogoju PCT in vladi, vendar je vprašanje, ali bo Stevanoviću všečke na Facebooku in udeležbo na protestih spomladi uspelo pretopiti v volilne glasove in katere parlamentarne stranke bi posledično lahko zato ostale brez dela glasov.

Stevanovića je po torkovih nasilnih protestih policija zaradi suma storitve kaznivega dejanja hujskanja k upiranju pridržala. Na njegovem domu in na sedežu stranke Resni.ca v Kranju so včeraj opravili obsežno hišno preiskavo. Stevanović je bil v četrtek zvečer nato izpuščen, saj mu pripora niso podaljšali.

Foto: Bojan Puhek

Bo nastala še kakšna nova stranka?

Vprašanje je tudi, ali bomo na politični levici dobili pred volitvami še kakšno novo stranko. Kot vodja nove stranke se med drugim omenja predsednik državnega zbora Igor Zorčič, v zadnjih dneh pa je znova veliko govora o novi stranki predsednika računskega sodišča Tomaža Vesela. Za zdaj tudi še ni jasno, ali se bo iz petkovih protestov, katerih prvi obraz je Jaša Jenull, razvila stranka.