Hojs: Možnost predčasnih volitev povsem upravičena

"Prepričan sem, da je popolnoma vseeno, ali so predčasne volitve mesec ali dva prej ali pa pridemo do rednih volitev, praktično smo v zaključku našega mandata," je izpostavil Aleš Hojs, sicer tudi podpredsednik SDS. Ob tem je spomnil, da so bile tudi predčasne volitve, ki jih je z odstopom pred nekaj leti sprožil nekdanji predsednik vlade Miro Cerar, zgolj navidezno predčasne.

Po Hojsovih besedah se z Janšo o tem veliko pogovarjajo, in sicer ne le na ravni vodstva stranke SDS, temveč tudi na izvršilnem odboru SDS oziroma po regijah. Mnenja so po njegovih besedah trenutno deljena, potem ko so bila ob začetku tega leta "absolutno drugačna", in sicer, "da je treba vztrajati do konca".

"Bomo pa tudi spremljali odziv javnosti - vsak pameten politik spremlja mnenje ljudi na terenu, oni so tisti, ki ocenjujejo naše delo najbolj realno," je izpostavil minister za notranje zadeve, ki je kritičen do agencij, ki merijo javno mnenje. "Če bodo ljudje ocenili, da je bolj primerno, da odidemo prej na volitve, bomo takim predlogom in mnenjem gotovo sledili," je dodal.