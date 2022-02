Ernest Petrič razkril, kaj se je zgodilo tistega dne

"Takrat sem šel čez cesto, ker sem imel avtomobil parkiran na drugi strani. Nekateri gospe in gospodje na kolesih so me spustili, da sem šel čez. Tudi policist je rekel, da lahko grem, potem pa se je nekdo ustavil pred mano, tako da mi je malce zaprl prehod s kolesom, vzel iz žepa fotoaparat in me začel fotografirati. To me je seveda vznejevoljilo," se je v pogovoru z Jožetom Možino v oddaji Intervju na TV Slovenija lanskega incidenta z demonstranti spomnil nekdanji ustavni sodnik in diplomat Ernest Petrič, ki je danes svetovalec predsednika republike Boruta Pahorja.

"Potem je pa še nekdo rekel, 'Pusti ga, ta je podrepnik.' In omenil še našega zelo zelo visokega funkcionarja. Potem sem se pa obrnil in rekel: 'Sram naj vas bo', in dodal nekaj, česar mi mogoče ne bi bilo treba reči: 'Saj sploh ne vem, zakaj demonstrirate,' ker nekako res nisem vedel," je povedal Petrič.

"Veliko sem hodil po svetu, po različnih krajih, zanimive obraze sem srečal, na tržnicah v Indiji, med Indijanci v Kolumbiji itd., vedno sem vsakogar prosil, če sem ga hotel fotografirati. Sem mu pokimal, pokazal fotoaparat. Če je on tudi prikimal, sem ga fotografiral, sicer pa ga nisem. Tu gre za nekakšno spoštovanje med ljudmi. Mene so pa kar fotografirali, čeprav sem rekel: 'Prosim, ne slikajte me, nisem vam dovolil.'"

Kot pravi, ga je najbolj prizadelo, ker ga niso poklicali niti iz ene medijske hiše in ga povprašali, kako je bilo. "Niti eden. Tudi vaša RTV ne. In nihče drug. Nihče ni prišel k meni in rekel, 'Dr. Petrič, kaj pa se je tam res zgodilo?' Nihče. Pa ne delam problema iz tega, ampak to ni ravno kompliment za naše medije."

"Nobenega namena nisem imel žaliti ljudi. Ljudje lahko demonstrirajo, dokler demonstrirajo v skladu s pravili, ki si jih spet sami postavljamo. Prek svojih predstavnikov sprejemamo zakone, ki to urejajo. To so torej naši, ne moremo živeti v anarhiji," je svoje mnenje in neprijetno doživetje sklenil Petrič.

Petričevo mesto v gibanju Povežimo Slovenijo

Ernest Petrič se je pridružil gibanju Povežimo Slovenijo, v katerem so združene stranke Konkretno, SLS, Nova ljudska stranka in Zeleni Slovenije. Z voditeljem sta spregovorila o tem, kakšno je njegovo mesto v omenjeni stranki in ali namerava kandidirati.

"Glejte, jaz sem bil močno zaskrbljen, tudi razočaran. Ampak pred nekaj leti, ko je začelo v Sloveniji močno ... Tudi po zadnjih volitvah, ko se je začela pojavljati tendenca po ločevanju. Z vami se ne pogovarjamo, pa mi se z vami ne pogovarjamo. To je v nasprotju s tistim, kar je pravzaprav bistvo demokracije. Bistvo demokracije je, in mi želimo živeti v demokraciji, sobivanje različnosti. Smo različni, to upoštevamo, upoštevamo različne interese, upoštevamo različne poglede, tudi različne vrednote. Ampak smo skupaj v isti državi, na istem čolnu in moramo na neki način voditi vsaj dialog, če že ne sodelovati, kajti odgovornost je skupna. Tistih, ki so na vladi in v koaliciji, ter tudi tistih, ki so v opoziciji," je dejal Petrič.

Poudaril je, da ne smemo pustiti, da uničujemo tisto, kar je bistvo demokracije, menjavo mnenj in nazadnje iskanje najboljše rešitve skozi ta boj mnenj, skozi politični dialog, tudi politično konfrontacijo, ki da potem najboljši rezultat. In to je čar sodobne demokratične družbe.

"Verjetno so me povabili na osnovi tistega, kar sem večkrat govoril"

"To je tisto, kar je pomagalo, da je evropski Zahod postal tako rekoč vrh pred kakšnimi 200 leti, močan, dominanten v svetu, ta svobodna človekova ustvarjalnost. Meni se je zdelo, da to v Sloveniji postaja malce retrogradno, in takrat se je pojavilo nekaj ljudi, ki so podprli idejo Povežimo Slovenijo."

"Verjetno so me povabili na osnovi tistega, kar sem večkrat govoril, in potem so me vprašali, ali bi jih podprl. In sem jih podprl, z veseljem."

"Prej omenjena akcija 25 poslancev je že lep takšen primer. In to še zmeraj podpiram. Podpiram tendence, ki zdaj niso več omejene samo na Povežimo Slovenijo, ampak vidim, celo na levi strani vidim, slišim kakšne glasove, da je treba mogoče preseči to globoko razklanost. Torej to podpiram, nobenega dvoma ni o tem," je pojasnil Petrič.

Do katere mere se bo angažiral v politiki?

O svoji vključitvi v politiko je še dejal: "Nisem član nobene od strank, ki tvorijo Povežimo Slovenijo, in tudi ne bom. To so majhne stranke, ampak jih spoštujem. So pomembne. Slovenska ljudska ima tudi fantastično tradicijo. Do katere mere se bom angažiral, še malce razmišljam. To bo v prihodnjih mesecih zelo zanimivo. Skoraj zanesljivo lahko rečem, da ne bom kandidiral za državni zbor, to sem se že odločil. To sem tudi že povedal."

"Veste, malce v letih sem in moram priznati, da glede na moja leta, v 86. letu sem, moderne tokove življenja marsikdaj že malce težko razumem. Nastaja nov svet, nastaja svet mojih otrok, mojih vnukov. Pa tudi zdravje me omejuje, leta me omejujejo," pravi Petrič, pa vendarle o kandidaturi za predsednika države še ni rekel zadnje.

"Tu je bilo tudi omenjeno vprašanje o predsedniku države. O tem se še nisem odločil. Zakaj se nisem odločil? Mnogi mi govorijo, tudi na cesti me ustavijo in vprašajo: 'Ali boste kandidirali? Morate kandidirati.'"

"Nekaj tega, kar sem prej rekel za kandidaturo za državni zbor, velja tudi za to kandidaturo. Navsezadnje človeka omejuje tudi zdravje, bomo videli, kako bom končal zgodbo s covidom. To je ena od stvari. Pa tudi če bi se odločil za kandidaturo, bi kandidiral za podporo državljanov, in ne posameznih strank," je sklenil Petrič.

Petrič: Je eden boljših, ki smo jih imeli, odkar smo neodvisna država

Možina in Petrič sta govorila tudi o sovražnem govoru. Ob tem je Petrič spomnil na pogovor o sovražnem govoru, ki ga je organiziral predsednik države Borut Pahor.

"Sam sem sodeloval tam in tam sem tudi, mislim da, rekel nekaj besed. Predvsem v smislu, da je to zanesljivo stvar, glede katere je treba najprej pomesti pred svojim pragom. Vi in jaz skrbiva za to, da ne bom surov, da ne bom nedostojen, žaljiv. To potem vpliva na dogajanje v družbi, vnaša neko surovost, neke napetosti, neko negotovost in tako dalje, kar ni dobro," je menil Petrič.

"Na dogodku sem rekel nekaj pohvalnih besed o našem ljubljanskem županu Zoranu Jankoviću kot županu, ki je sicer tudi predsednik Pozitivne Slovenije. Rekel sem tudi kakšno pozitivno besedo o našem predsedniku vlade Janezu Janši. Delal sem s številnimi našimi premierji. Mirno lahko rečem, pa me bo spet kdo kregal, da je eden boljših med premierji, ki smo jih imeli, odkar smo neodvisna država. Učinkovit. Sposoben. Konkreten itd.," se je spominjal Petrič in dodal, da s tem ni hotel reči nič slabega o kom drugem. "To so dejstva. Vsi se trudimo biti dostojni, resni in upam si trditi, da sem redkokdaj koga užalil v življenju."

Anketam javnega mnenja iz izkušenj ne zaupa preveč

V naboru novih obrazov, ki jih pred volitvami običajno generira del slovenske politike, zdaj nastopa Robert Golob. Kot pravi Petrič, Golobove možnosti in uspeh v politiki težko in nerad ocenjuje. Ankete javnega mnenja nekaj sporočajo, pravi, a dodaja, da ni nekdo, ki bi zaupal anketam javnega mnenja. To govori na osnovi izkušenj, a vendarle pravi, da ga je to malo presenetilo.

"Pa ne mislim s tem nič slabega in s tem ne želim degradirati gospoda Goloba, ampak presenetilo me je, da je on tako hiter pri odločitvah o tem, s kom bo sodeloval in s kom ne. Mislim, da tudi slovensko volilno telo raje sliši, da je nekaj skupnega, da lahko v nečem sodelujemo."

"Ljudje me ustavljajo na cesti in me sprašujejo, ali bom kandidiral. Pa rečem, zakaj naj bi? In dodajo, da sem človek, ki se pravzaprav ne prepira. Mislim, da ljudje potrebujejo kakšno pozitivno sporočilo," še pravi Petrič.

"Tukaj pa imamo čeri, imamo končno tudi predsednika vrhovnega sodišča, ki je v neki agoniji teh tednov in mesecev pokazal neko različico diplome in ni popolnoma jasno, na kakšen način je diplomiral. Sploh pa, kako je naredil pravosodni izpit. Pa pustiva zdaj, ne bova midva razsojala, ampak kaj to pomeni za videz nepristranosti, za videz resnosti te veje oblasti, ki je izrazito pomembna?"

"Najslabše je, če državljani ne zaupajo vladavini prava"

Ob koncu je dejal, da ne more reči, da je zadovoljen z našo demokracijo, ampak v danih okoliščinah, glede na kratek čas, ko jo uveljavljamo, se mu zdi, da smo lahko optimistični.

"Razvijamo se kot demokratična država. Naši vnuki bodo pa lahko še bolj zadovoljni z demokracijo, če se ne bo v svetu kdo ve kaj vse spremenilo. O tem nisva nič govorila, ampak na svetovni ravni prihajajo velike spremembe. Podobno velja tudi za nekatere naše podsisteme," je dejal in se osredotočil na pravosodje.

Trdi, da je za državo najslabše, če državljani ne zaupajo vladavini prava. "To je res slabo. To je potem mafijska država. V državi mora veljati miselnost, da če bom ravnal po zakonih, mi bo dobro. Če bom ravnal tako, kot od mene zahteva družba, mi bo dobro. Ne vem, kako se zdaj razpleta to o diplomi Branka Masleše, ampak videzu neodvisnosti in pravičnosti sodstva gotovo ne koristi. To je škoda. Zelo nerodno so se lotili te zadeve," meni Petrič.

Tako na desni kot na levi bi ocenil, če bi šlo kaj narobe

Če bi kandidiral za predsednika, bi se najprej držal svojih kompetenc, pravi Petrič. "Pri nas ima predsednik države okvir delovanja. Tega se mora držati in tega bi se držal tudi jaz."

In kakšen bi bil kot predsednik? "Bil bi zelo glasen, če bi ocenil, da je kakšna stvar v državi narobe. Na desni ali na levi ali pa pri obeh. Skušal bi biti optimističen, skušal bi ljudem povedati, da živijo v dobri državi, da smo veliko dosegli in da lahko gremo naprej. V glavnem bi ravnal tako, kot ravna zdajšnji predsednik Borut Pahor. Morda bi bil le malo agresivnejši, saj sva si po značaju različna. On je bolj širok in ljubezniv."