Bo Ernestu Petriču uspelo povezati Slovenijo? V rokavu še več uglednih imen.

Gibanje Povežimo Slovenijo bo na prihodnjih volitvah imelo več kot 15 poslancev in bo vodilo dogajanje v slovenski politiki, je prepričan predsednik SLS Marjan Podobnik. Na listi gibanja napovedujejo kandidaturo Ernesta Petriča za poslanca v Ljubljani, na skupni listi bodo sodelovali še s strankami SLS, NLS, Zeleni Slovenije in SMC. Med kandidati sta še zdravnica Tina Bregant in Monika Kirbiš Rojs, državna sekretarka za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

''Ponosni smo, ko vemo, da bo eden od kandidatov na skupni listi gibanja Povežimo Slovenijo doktor Ernest Petrič, ki je brez dvoma slovenska moralna avtoriteta današnjega časa,'' je objavo na Twitterju komentiral predsednik SLS Marjan Podobnik.

Da bodo na prihodnjih volitvah dobili več kot 15 poslancev, ''sem pripravljen staviti s komerkoli, in prvi, ki je to stavo sprejel, je bil Ivan Gale'', je dejal Podobnik. Njegov optimizem izvira iz spoznanja, kdo vse je pripravljen kandidirati. Povsod bodo kandidati tisti, ki bodo imeli z javnomnenjskimi raziskavami v okrajih največjo podporo.

''To je absolutni kriterij. Res je, da bom kandidiral, a v okrajih, kjer sem prepoznaven, imajo drugi kandidati po mnenjskih raziskavah že zdaj na primer več podpore. Z aktivnostmi na terenu si bom prizadeval, da bom na volitvah uspešno kandidiral tudi sam, a bom popolnoma zadovoljen z opravljenim delom, če se bo na koncu izkazalo, da imamo med 88 okraji povsod tako močne kandidate, da kljub svoji prepoznavnosti zame tam ni bilo mesta,'' je dodal.

V igri znana in ugledna imena

Najmanj 11 uglednih županov je že v tem trenutku ''čistih favoritov'' v svojih volilnih okrajih, je o imenih, ki jih večinoma za zdaj še skrivajo pred volitvami, povedal Podobnik.

Je pa že napovedal kandidaturo Tine Bregant, zdravnice in nekdanje državne sekretarke na ministrstvu za zdravje, ter Monike Kirbiš Rojs, državne sekretarke za razvoj in evropsko kohezijsko politiko.

Na vprašanje o kandidatu za mandatarja pa je Podobnik dejal zgolj: ''Niti slučajno to ne bom sam.''

Spoštovanje ustave in vrednostnih usmeritev

''Za tako širok krog imen, marsikatero bo precejšnje presenečenje, zanje se bo še izvedelo v prihodnjih tednih in mesecih, je sodelovanje v tem gibanju simpatično predvsem zato, ker se je prvič v zgodovini Slovenije zgodilo, da obstaja platforma gibanja Povežimo Slovenijo, ki jo sestavljamo stranke SLS, NLS, Zeleni Slovenije, dogovarjamo se tudi s SMC. In na tej platformi lahko kot strankarski ali popolnoma neodvisni kandidati kandidirajo ljudje izključno s svojo človeško in strokovno kredibilnostjo. Ne da bi se zavezovali katerikoli stranki,'' je še dejal.

Glavni cilj na volitvah je sprememba strukture parlamenta, je še napovedal Podobnik. ''Če bo v parlamentu 15, 20 ali 30 uglednih in samostojnih osebnosti z veliko kredibilnostjo, prepoznanih doma in v svetu, bomo naredili to, kar smo si predstavljali pred 30 leti. Da bomo lahko različni, a bomo za ključne cilje, kot za osamosvojitev, delovali enotno,'' je poudaril.

Za sodelovanje s strankami in posamezniki ostajajo odprti, je še poudaril Podobnik. Ključno je povezovanje, ki temelji na medsebojnem spoštovanju in spoštovanju ustave ter različnih vrednostnih usmeritev. V primeru konkretnih različnih pogledov v parlamentu in vladi pa bodo upoštevali uspešne tuje prakse, še posebej avstrijsko.