Bomo volili po novem? #video

Decembra 2018 je ustavno sodišče ugotovilo, da je zakon o določitvi volilnih enot za volitve poslancev v DZ, ki določa meje volilnih okrajev, v neskladju z ustavo. državnemu zboru je ustavno sodišče zato naložilo, da mora neskladje odpraviti v dveh letih.

Do zdaj sta se na pogovorih pri Pahorju, ki je prevzel pobudo pri oblikovanju potrebnih sprememb, kot možni rešitvi za uresničitev odločbe ustavnega sodišča oblikovala dva predloga:

- prvi predvideva ukinitev volilnih okrajev in uvedbo relativnega prednostnega glasu, podobno kot smo vajeni pri volitvah poslancev v Evropski parlament

- po drugem pa bi meje volilnih okrajev določili na novo.

Prvi predlog potrebuje navadno, drugi pa ustavno večino

Ministrstvo za javno upravo je zato pripravilo predlog sprememb zakona o volitvah v DZ, ki uvaja relativni prednostni glas, in predlog sprememb zakona o določitvi volilnih enot za volitve poslancev DZ, ki spreminja meje volilnih okrajev na način, da so odstopanja med volilnimi okraji največ do 15-odstotna.

Ker gre pri prvem predlogu za spremembo volilnega sistema, zapisanega v ustavi, mora zanj glasovati dve tretjini poslancev, pri drugem pa zgolj za zakonsko spremembo volilnih okrajev, zato je potrebna navadna večina.

Karl Erjavec že po sedanjem sistemu ni bil izvoljen

Na današnjih pogajanjih pri Pahorju bodo skušali ugotoviti, kateri od obeh predlogov uživa zadostno politično podporo. V LMŠ, Levici, NSi, SAB in SNS so bili do zdaj bolj naklonjeni uvedbi relativnega prednostnega glasu.

V SMC in SD naj bi bili pripravljeni podpreti obe rešitvi, medtem ko naj bi bili v SDS glede na dozdajšnje izjave nekoliko bolj naklonjeni spreminjanju meja volilnih okrajev.

Enako kot v SDS razmišljajo tudi v DeSUS-u Karla Erjavca, ki na zadnjih dveh državnozborskih volitvah že po sedanjem sistemu ni bil izvoljen za poslanca.