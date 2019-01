Ernest Petrič zavrnil ponudbo Marjana Podobnika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

"S povabilom, da na listi SLS kandidiram za evropskega poslanca, sem bil zelo počaščen, a sem pretehtal vse razloge za in proti ter se odločil, da za to mesto ne bom kandidiral," pojasnjuje nekdanji ustavni sodnik Ernest Petrič.

Petrič, ki trenutno opravlja funkcijo svetovalca v kabinetu predsednika države, je potrdil besede predsednika SLS Marjana Podobnika, da so se resno pogovarjali o tem, da bi kandidiral za evropskega poslanca.

"Evropa je pred pomembnim obdobjem"

"Bil sem počaščen. Stvar me je na neki način zanimala, saj je Evropa pred zelo zelo pomembnim obdobjem, v katerem bo tudi zelo pomembno, kdo bo v evropskem parlamentu. Stvar se mi je zdela zanimiva tudi zato, ker se je SLS odločila, da povabi nekoga zunaj svojega ozkega kroga," je pojasnil.

Kot je dejal, pri nas stranke, ki imajo po navadi omejeno število ljudi, iščejo za visoke funkcije ljudi iz svojega strankarskega kroga. "Kakšen je rezultat, pa vidimo vsi. Tukaj pa se je ena stranka odločila, da poišče nekoga, ki s to stranko nikoli ni imel nič posebnega," je dodal.

Odločila so leta, zdravje in obremenitve

Kljub temu se je 82-letni Petrič odločil, da na listi SLS ne bo kandidiral za evroposlanca. "Ko sem pretehtal vse razloge za in proti, upoštevaje tudi svoje zdravje, leta in obremenitve, sem se odločil, da za to mesto ne morem kandidirati," je sklenil.