Če bi bil referendum o JEK2 v nedeljo, bi izvedbo projekta drugega bloka nuklearke podprlo 45 odstotkov vprašanih, 37 odstotkov bi jih bilo proti, kažejo rezultati ankete Mediane za POP TV. Na televiziji so ob tem spomnili, da je na podobno vprašanje marca 63,5 odstotka vprašanih navedlo, da bi projekt podprlo, 18,1 odstotka pa ga ne bi. Da je jedrska energija varen in poceni vir energije v primerjavi z drugimi viri, ocenilo 60 odstotkov vprašanih, 28 odstotkov se jih s tem ni strinjalo.

S trditvijo, da je jedrska energija varen in poceni vir v primerjavi z drugimi viri in da Sloveniji omogoča večjo samooskrbo, se je strinjalo oziroma popolnoma strinjalo 30 oziroma 25 odstotkov vprašanih. 17 odstotkov se jih s to trditvijo ni strinjalo, 11 odstotkov pa ji je popolnoma nasprotovalo. Prav toliko jih je bilo neopredeljenih.

Da nasprotuje oziroma popolnoma nasprotuje izgradnji drugega bloka jedrske elektrarne v Krškem (JEK2) zaradi pomanjkljivih informacij o ceni investicije in korupcijskih tveganj, je zatrdilo 30 oziroma 20 odstotkov vprašanih. Na drugi strani jih je 18 oziroma 20 odstotkov izgradnjo JEK2 podprlo.

Mediana je raziskavo izvedla med 21. in 24. oktobrom, sodelovalo je 725 ljudi.