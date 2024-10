"Kolikor jaz razumem, je bil referendum zdaj preklican s strani vseh poslanskih skupin oziroma je bila dana pobuda za preklic," je dejal premier. Dodal je, da so ves čas govorili, da bo končna odločitev o drugem bloku JEK sprejeta v naslednjem mandatu, to je leta 2027 ali 2028.

"Verjamem, da bo takrat tisti odločilni referendum. Ta referendum, o katerem zdaj govorite, je bil na nek način izsiljen z enostransko pobudo SDS. Ta isti SDS je zdaj enostransko umaknil svojo pobudo in nam res ni do tega, da bi se na tem projektu lomila politična kopja, ker je enostavno prevelik, preveč pomemben in prezahteven, da bi se na njem šli politike," je dejal Golob.

Odločitev poslanskih skupin za umik referendumske pobude pa je označil za pravilno.