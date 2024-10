Kriminalisti NPU obiskali Gibanje Svoboda

Kriminalisti Nacionalnega preiskovalnega urada (NPU) so danes v državnem zboru obiskali poslansko skupino Gibanja Svoboda in njeno vodjo Natašo Avšič Bogovič, je prvi poročal N1. Obisk naj bi bil povezan z objavo zvočnega posnetka neformalnega sestanka predstavnikov poslanskih skupin o projektu JEK2, ki so ga objavili v oddaji Tarča na Televiziji Slovenija. Kriminalisti NPU so s poslanko opravili informativni pogovor, zasegli ali odnesli niso ničesar, so iz Gibanja Svoboda odgovorili za Siol.net.

V Gibanju Svoboda so za Siol.net potrdili obisk kriminalistov NPU. "S poslanko Natašo Avšič Bogovič so opravili informativni pogovor, zasegli ali odnesli niso ničesar," so odgovorili.

Po informacijah N1 kriminalistov v DZ ni zanimal obisk ostalih poslanskih skupin.

Kriminalisti NPU so se zaradi posnetkov že dan po objavi v oddaji Tarča oglasili na RTV Slovenija. "NPU je prišel po skrivnostne tonske posnetke dogovarjanja politikov, kako bodo preigrali zakon in ljudstvo pri referendumu za JEK2," je takrat na družbenem omrežju Facebook zapisala voditeljica Tarče Erika Žnidaršič.

Na zvočnem posnetku, ki so ga prejšnji četrtek objavili v Tarči, je slišati, kako so se predstavniki poslanskih skupin na neformalnem sestanku pogovarjali o hkratnem sprejetju resolucije o jedrski energiji in referendumu o drugem bloku jedrske elektrarne v Krškem (JEK2). Kot so navedli v Tarči, posnetek sestanka kaže, kako so se politiki pod mizo že vse dogovorili, še preden pošljejo ljudstvo na referendum, najglasnejša pa sta bila Avšič Bogovič in poslanec SDS Tomaž Lisec.

Neformalni sestanek, ki ga je vodila Avšič Bogovič, je v državnem zboru potekal 11. aprila, na njem pa je bil prisoten tudi Jure Kožuh iz generalnega sekretariata DZ, ki je zbranim pojasnil, zakaj resolucije o miroljubni rabi jedrske energije - v kateri je jasno zapisana izvedba JEK2 - ne morejo sprejeti pred izidom referenduma. Ker dogovora niso sprejeli, so se ponovno sestali 25. aprila. Avšič Bogovič je tedaj predstavila več scenarijev, izbrali pa so scenarij, po katerem je pristojni odbor 7. maja DZ nekoliko skrajšal tedaj predvideno referendumsko vprašanje, ki se po novem ne sklicuje več na resolucijo o rabi jedrske energije, ter hkrati podprl resolucijo in razpis referenduma.