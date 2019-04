Do prepovedi prodaje plastičnih vrečk s podpisom kodeksa

Vlada in Trgovinska zbornica Slovenije (TZS) sta oblikovali kodeks o zmanjšanju prodaje lahkih plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. Dokument, ki ga je ministrstvo za okolje in prostor umestilo med gradiva za obravnavo na seji vlade, predvideva prepoved prodaje teh vrečk s 1. septembrom letos.

Kodeks po pojasnilih okoljskega ministrstva spodbuja trgovska podjetja k zmanjševanju prodaje plastičnih nosilnih vrečk potrošnikom na blagajnah maloprodajnih mest v trgovinski dejavnosti. S tem želijo trgovci prispevati k manjši uporabi plastike in k varovanju okolja.

Trgovci, ki bodo pristopili h kodeksu, se bodo prostovoljno zavezali, da na blagajnah svojih trgovin od 1. septembra dalje potrošnikom ne bodo prodajali lahkih plastičnih nosilnih vrečk ter recikliranih plastičnih vrečk, ki ne vsebujejo najmanj 80 odstotkov reciklata.

Na blagajnah se bodo še naprej prodajale tudi vrečke za večkratno uporabo.

Še naprej bo na blagajnah dovoljeno prodajati ustrezne reciklirane in biorazgradljive plastične vrečke, zložljive debelejše vrečke v torbici (žepek), debelejše plastične nosilne vreče oziroma nakupovalne torbe za večkratno uporabo ter mrežaste vrečke, namenjene za embalažo živil, ki niso predpakirana.

Kodeks bo sicer prostovoljen, k njemu pa lahko pristopijo trgovci in tudi drugi poslovni subjekti, ki sicer ne prodajajo plastičnih nosilnih vrečk na blagajnah maloprodajnih mest neposredno končnim potrošnikom, se pa lahko določbe kodeksa zanje smiselno uporabljajo.

Seznam podjetij, ki bodo podpisala kodeks, bo javno dostopen na spletni strani TZS. Zbornica in okoljsko ministrstvo pa bosta vsaj enkrat letno objavila novico ali članek v različnih medijih s poudarkom na dobri poslovni praksi kodeksa in prispevku k ciljem zmanjšanja potrošnje plastičnih nosilnih vrečk.

Jure Leben je s TZS dosegel dogovor o tem, da se s prvim šolskim dnem letos plastične vrečke umaknejo z blagajn. Foto: STA

Odločen boj proti plastiki je začel nekdanji minister za okolje in prostor Jure Leben, ki je tudi dosegel dogovor s TZS o tem, da se z letošnjim prvim šolskim dnem plastične vrečke umaknejo z blagajn. Predsednica TZS Mariča Lah je februarja ob sklenitvi dogovora povedala, da v zbornici računajo na širok odziv svojih članov. "Potrošniki nam pri takih aktivnostih prisluhnejo, tako da ne vidim posebne težave," je dejala takrat.

Brezplačne lahke plastične nosilne vrečke so na blagajnah trgovin v Sloveniji prepovedane že od začetka leta, jih pa potrošniki, če jim jih trgovec ponudi, še vedno lahko kupijo. Prav tako so še naprej na voljo zelo lahke plastične nosilne vrečke, ki so namenjene za primarno embalažo svežih živil, ki niso predpakirana, denimo za sadje in zelenjavo.