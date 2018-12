Januarja že brez plastičnih vrečk: Avstralcem je to uspelo brez zakonodaje

V Avstraliji jim je v samo treh mesecih uspelo uporabo plastičnih vrečk zmanjšati za 80 odstotkov. V številki je to za 1,5 milijarde plastičnih vrečk za enkratno uporabo, navajajo pri avstralskem nacionalnem maloprodajnem združenju (NRA).

To jim je uspelo brez zakonske ureditve. Zasluga za drastično zmanjšanje porabe plastičnih vrečk gre dvema največjima trgovskima verigama, Coles in Woolworths, ki sta sami z julijem letos uveljavili prepoved uporabe brezplačnih lahkih plastičnih vrečk v trgovinah z živili. Namesto teh so na blagajnah za 15 centov avstralskih dolarjev (okoli deset evrskih centov) na voljo vrečke za ponovno uporabo.

Kupci sprva jezni, zdaj večina uprablja svojo vrečko

Ukrep je sprva med strankami sprožil precej jeze in slabe volje, poročali so celo o nasilnih incidentih, vendar se je na koncu izkazal za pozitivnega, saj so ljudje hitro spremenili navado.

Kot navajajo pri NRA, je ukrep spodbudil kupce, da večina zdaj uporablja svoje vrečke. Nekateri trgovci celo govorijo o 90-odstotnem zmanjšanju porabe plastičnih vrečk.

Nemci v dveh letih zmanjšali za tretjino

Za podoben ukrep se je že pred dvema letoma odločilo več nemških podjetij, s čimer se je po letu 2016 uporaba nosilnih plastičnih vrečk v Nemčiji zmanjšala za tretjino oz. 1,3 milijarde. Povprečni Nemec je lani uporabil 29 plastičnih vrečk.

Doslej se je že več kot 60 držav po svetu odločilo za prepoved plastičnih vrečk za enkratno uporabo.

Nekateri trgovci so plastične vrečke za sadje in zelenjavo že zamenjali z vrečkami brez ročajev, s čimer bodo preprečili, da bi kupci te lahko uporabili kot nosilne. Foto: Thinkstock

V Sloveniji prepoved s 1. januarjem 2019

V Sloveniji bodo te vrečke prepovedane s 1. januarjem prihodnje leto. Z ukrepom želijo do konca leta 2019 zmanjšati letno porabo potrošnje teh vrečk pod 90 na osebo oz. pod 40 na osebo do konca leta 2025.

Bodo pa še vedno v uporabi plastične vrečke, ki so namenjene nepakiranim svežim živilom, to je sveža zelenjava in sadje. So pa nekateri trgovci te vrečke že zamenjali s plastičnimi vrečkami brez ročajev, s čimer bodo preprečili, da bi kupci te lahko uporabili kot nosilne.