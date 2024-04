Mladi mojstri s kuhalnico v boj proti zavržkom hrane

Učenci Osnovne šole Drska so se pridružili projektu Kuhnapato. Foto: Spar Slovenija

Mladi predstavljajo prihodnost, zato je pomembno, da njihove odločitve že v mladosti oblikujejo pot k zdravemu, trajnostnemu in odgovornemu načinu življenja. Z uporabo motivacijskih pristopov jim lahko pomagamo, jih navdihujemo in spodbujamo k trajnostnim navadam, ki lahko prispevajo k boljšemu jutri.

Prebujanje slovenske kulinarike skozi preoblikovanje tradicionalnih jedi

Projekt Kuhnapato, ki osnovnošolcem omogoča razvoj kuharskih veščin in spodbuja ljubezen do tradicionalnih jedi, predstavlja pomembno iniciativo za trajnostno prihodnost. S pomočjo motivacijskih pristopov in kulinaričnega ustvarjanja brez odpadkov Kuhnapato ne le ohranja dediščino naših prednikov, temveč tudi spodbuja odgovorno in trajnostno prehranjevanje.

Z uporabo sezonsko-lokalnih sestavin nadobudni mladi kuharji tradicionalne jedi in recepte preoblikujejo v zdrave in hranilne obroke, pri tem pa poskrbijo, da ustvarjajo obroke brez nepotrebnih zavržkov.

Projekt Kuhnapato že 14 let bogati slovensko kulinariko s tradicionalnimi jedmi, podjetje SPAR Slovenija pa ga pri tem podpira že osmo leto zapored. Sinergija mladih talentov in trgovskega podjetja odraža zavezanost trajnostnim praksam in skupnemu cilju ustvariti prihodnost brez zavržkov.

Mladi kuharji oživljajo kulinarično dediščino skozi jedi, ki so pripravljene brez nepotrebnih zavržkov. Foto: Spar Slovenija

Za prihodnost brez zavržkov

Ob dnevu brez zavržene hrane so mladi mojstri projekta svoje kulinarične spretnosti predstavili pred Intersparom Supernova v Novem mestu. Idejna vodja projekta Anka Peljhan je poudarila pomen oživljanja kulinarične dediščine skozi jedi, ki so pripravljene brez nepotrebnih odpadkov. Takšno kulinarično ustvarjanje vključuje tudi spretno uporabo ostankov hrane, ki bi jih sicer zavrgli, in njihovo preoblikovanje v nove in okusne recepte.

Skozi obujanje prehranske dediščine se lahko naučimo marsikaj. Mladi mojstri se s projektom učijo, kako izkoristiti vse dele hrane ter tako prispevati k manjši količini zavrženih živil. To znanje ne le bogati njihovo razumevanje prehrane, temveč tudi spodbuja odgovorno ravnanje s hrano že v zgodnji mladosti. Projekt Kuhnapato je tako postal simbol boja proti zavržkom hrane, ki mu sledijo številne osnovne šole, ki spodbujajo otroke k uživanju zdravih, lokalnih in sezonskih jedi.

Projekt Kuhnapato osnovnošolcem omogoča razvoj kuharskih veščin in spodbuja ljubezen do tradicionalnih jedi. Foto: Spar Slovenija

S trajnostnim vodnikom do boljših trajnostnih navad

Mladi kuharji skrbijo za kulinarično ustvarjanje s trajnostnim podpisom, podjetje SPAR Slovenija pa skrbi za trajnostno nakupovanje svojih kupcev. V sodelovanju z Ekologi brez meja so izdali Sparov vodnik za trajnostno nakupovanje, ki ponuja številne nasvete za odgovorno nakupovanje in izbiro okolju prijaznejših izdelkov. Vodnik spodbuja uporabo lastne embalaže, načrtovanje jedilnikov in izbiro lokalno pridelane hrane, kar je ključno za zmanjšanje odpadkov in ohranjanje okolja. Načrtovanje jedilnikov je pomembna trajnostna navada, ki zmanjša oz. prepreči nepotrebne presežke in zavržke hrane, hkrati pa nam lahko med tednom olajša večkrat zamudno iskanje navdiha za naslednji obrok.

S pomočjo Sparovega trajnostnega vodnika lahko vsak izmed nas preveri, kako trajnostne so naše navade. Trajnostni vodnik ponuja kviz, ki nas glede na rezultate opremi od naziva zeleni začetnik, ki dela prve korake v svetu trajnostnega nakupovanja, do naziva zeleni mojster z visoko stopnjo trajnostne ozaveščenosti. Vsak izmed nas lahko postane zeleni mojster, le nekaj modrih odločitev moramo sprejeti in v svoje življenje in nakupovalne navade vpeljati nekaj zelenih sprememb.

Z ukinitvijo plastičnih vrečk na oddelku sadja in zelenjave bodo v Sparu prihranili kar 105 ton plastike. Foto: Spar Slovenija

Tudi podjetje SPAR Slovenija je v zadnjih letih vpeljalo številne okolju prijazne spremembe v svojih trgovinah, kot so zamenjava plastike za okolju prijaznejše alternative in ponudba izdelkov brez embalaže. V Sparovih trgovinah imajo kupci možnost uporabe Odori refil avtomatov za ponovno polnjenje čistil in praškov, uporabo mrežastih in biorazgradljivih vrečk za nakup sadja in zelenjave, na vseh delikatesnih oddelkih pa živila lahko kupijo v lastni embalaži. Tovrstne prakse odražajo Sparovo zavezanost k trajnostnemu razvoju in skrb za okolje in družbo.

Spar in mladi kuharski talenti projekta Kuhnapato tako skupaj delujejo za bolj trajnostno prihodnost, kjer je vsak korak – tako v kuhinji kot v trgovini – usmerjen k varovanju našega planeta. S sodelovanjem širijo močno sporočilo, da lahko s skupnimi močmi ustvarimo svet, v katerem je dobrobit okolja in družbe na prvem mestu.

Pridružite se mladim kuharskim talentom in jih z obiskom kuharskih delavnic pred trgovinami INTERSPAR podprite v novi sezoni projekta Kuhnapato, pri katerem bodo s kulinaričnim znanjem in trajnostnim razmišljanjem pripomogli k bolj zeleni prihodnosti.

