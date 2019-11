Ljubljana bogatejša za novo trgovino brez plastike #video

V Ljubljani svoja vrata odpira nova trgovina, v kateri ne boste našli plastike. Tako imenovane trgovine "zero waste" brez odpadnih embalaž so pri nas v zadnjem letu tudi sicer pravi hit.

Če smo prvo takšno trgovino v Sloveniji odprli šele pred slabim letom dni, jih imamo danes že več kot sto. "Gre za način življenja," pravijo v trgovini Natura, prvi z oznako kupujem odgovorno, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu.

Plastična embalaža v trgovino nima vstopa

Trgovina ponuja izdelke iz naravnih materialov, s katerimi bodo poplačane domače roke. Plastična embalaža vanjo nima vstopa. "Tudi vrečke, ki jih dajemo kupcem, niso plastične oziroma jih pozivamo, da pridejo s svojimi vrečkami za večkratno uporabo, četudi so plastične. Tako delujemo po načelu zero waste," je razlagal Miro Mihec iz združenja Socialna ekonomija Slovenije.

"Tudi šivalni stroji lahko pripomorejo k čistejšemu okolju"

Na policah omenjene trgovine med drugim najdemo naravno kozmetiko, ročna dela, lokalne dobrote iz različnih koncev Slovenije, izdelke iz recikliranega tekstila in še več drugih različnih izdelkov, na primer šivalne stroje. "Tudi šivalni stroji lahko pripomorejo k čistejšemu okolju. Tekstilna industrija je eden od največjih onesnaževalcev na svetu, če ne celo največji. Prodaja oziroma nakup šivalnih strojev je dober za okolje," je pojasnila Bojana Novak iz podjetja BO-MA.

Trgovina deluje po modelu zadruge in združuje 12 podjetij

Eden izmed ciljev trgovine je kupcem ponuditi priložnost, da boljše spoznajo lokalne izdelke in da raziskujejo pokrajine zunaj Ljubljane. Trgovina deluje po modelu zadruge in združuje 12 podjetij. Izdelki delajo kupca, ki je odgovoren do delavcev, okolja in živih bitij, so še poročali na Planetu.