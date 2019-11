Gostom od začetka prihodnjega leta ne bodo več ponujali plastike #video

Poziv vlade gostincem, naj se postopoma sami odpovedo plastiki, se je izkazal kot zelo uspešen. Vedno več gostincev tako že opušča plastične slamice, krožnike in pribor. Danes so gostinci z okoljskim ministrom Simonom Zajcem podpisali zavezo, po kateri gostom od leta 2020 ne bodo več ponujali plastike.

Gre za enega od največjih izzivov prihodnosti, v prihodnjih 25 letih naj bi se proizvodnja plastike namreč povečala še za trikrat, so poročali v oddaji Planet 18 na Planetu. Vendar pa so gostinci in država tokrat enotni, da se spremembe morajo zgoditi.

Plastičnemu priboru se morajo odpovedati do leta 2021

Vsi gostinci se bodo v skladu z evropsko direktivo morali plastičnemu priboru odpovedati leta 2021. "Gre samo za izdelke, ki imajo možnost alternativne izvedbe. Želimo si, da spremenimo miselnost, torej da gremo z izdelkov za enkratno uporabo k izdelkom za večkratno uporabo, ker tako zmanjšamo drugo težavo, to je količina odpadkov," je pojasnil minister za okolje Simon Zajc.

Med izdelki, ki se jim bodo gostinci morali odpovedati, so plastične slamice, krožniki, lončki in jedilni pribor. V ljubljanski restavraciji Bocaccio imajo od spornega plastičnega pribora le slamice, za dostavo pa uporabljajo stiropor in kartonaste škatle. "To, kar imamo za dostavo, bo gostom še zmeraj na voljo," je razložil natakar v restavraciji Bocaccio Edi Kolenovič.

Minister: Gostinci se strinjajo, da se sprememba mora zgoditi

Do današnjega dne je h kodeksu pristopilo nekaj gostincev, ki se zavezujejo, da začetka leta 2020 gostom teh izdelkov ne bodo več ponujali. "V tem primeru so to vsa podjetja, ki so člani turistično-gostinske zbornice. Gre za večino hotelov in za nekatere gostinske oddelke, a se gostinci v večini strinjajo, da se sprememba mora zgoditi," je poudaril minister Zajc.

Ukrep podpira tudi lastnik ljubljanske restavracije Marinada Matej Mivšek: "Super. Tega je v resnici toliko, da se v tem utapljamo tako doma kot tudi v službi." Ukinitev plastičnega pribora v gostinstvu podpira tudi Kolenovič: "Strinjam se, da se to ukine. To bo boljše za okolje, predvsem pa bomo tudi lažje in lepše živeli."

Biorazgradljivi pribor vsaj trikrat dražji od plastike

Kljub temu pa v restavraciji Marinada navajajo še eno težavo. "Za zdaj je to še toliko dražje, da nas cena še ni premamila, da bi se odločili za spremembo pred končnim datumom," je pojasnil Mivšek. Biorazgradljivi pribor je po njegovih besedah vsaj trikrat dražji od plastičnega, zato bi morali po njegovem mnenju ceno omenjenega pribora približati plastiki, so še poročali na Planetu.