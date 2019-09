Hrastnik želi postati občina brez odpadkov #video

V Hrastniku želijo postati ena prvih slovenskih občin brez odpadkov. S steklenico diabolo, ki so jo razdelili vsem 3800 gospodinjstvom v občini, so že naredili prvi korak k "zero-waste" konceptu, ki se mu čedalje bolj približujejo tudi v vrtcu, v šoli in drugod.

V vrtcih otroke vzgajajo v okoljsko zavedne posameznike, saj je treba začeti zgodaj, je prepričana ravnateljica Maja Petan.

"Tudi po igralnicah imamo koše za ločevanje odpadkov, hrano naročamo v večjih embalažah in jih potem razdelimo," pravi Petanova in doda, da so s hodnikov umaknili tudi avtomate z vodo, razmišljajo pa tudi o pralnih plenicah, poročajo v oddaji Planet 18.

"Raziskave so pokazale, da so otroci prej čisti, da so prej brez pleničk, v kolikor se uporabljajo pralne plenice ter da je tudi manj pleničnih izpuščajev in podobnih alergij," pravi Petanova. Foto: Planet TV

Osnovnošolci si z odpadnim papirjem pokrijejo stroške končnih izletov

Podobno je na bližnji osnovni šoli, kjer prav tako kupujejo živila v večjih embalažah. "Ukinili smo plastične lončke, na šoli imamo pitnike, iz katerih učenci lahko pijejo brez lončkov, poleg tega smo ukinili tudi plastični jedilni pribor," pove Marina Kmet, ravnateljica Osnovne šole narodnega heroja Rajka Hrastnik, kjer so učenci zelo aktivni tudi pri zbiranju odpadnega papirja, z zbranim denarjem si namreč pokrivajo stroške končnih izletov.

Na občini so plastične skodelice za kavo in vodo že zamenjali s steklenimi. Z novim letom bodo umaknili avtomate s prigrizki in kavne avtomate z lončki. "Zelo se bomo trudili, da zmanjšamo tudi porabo električne energije in vode," pravi Marko Funkl, župan občine Hrastnik.

Hrastniška komunala je tudi edina v Zasavju, ki še vedno pobira kosovne odpadke od vrat do vrat. Foto: Planet TV

Razlog za zero waste so bile težave, ki jih imajo v centru za ravnanje z odpadki, in nerešena državna politika glede lahke frakcije mešanih ostankov, razlaga župan.

"V Hrastniku je ta problem eskaliral, imamo približno tri milijone minusa na samem smetišču in mislim, da moramo začeti iskati in reševati težave pri izvoru in ne na koncu na smetišču," meni Funkl.Hrastničani sicer že več kot dvajset let ločeno zbirajo odpadke, a na tak način bi radi zmanjšali cene na položnicah in prepolovili količino lahke frakcije v mešanem komunalnem odpadu, ki trenutno znaša 36 odstotkov odpadkov.