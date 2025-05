Policisti so opravili ogled hale v kemični tovarni TKI Hrastnik, kjer se je v petek zgodil požar. Glede na prva zbrana obvestila se je požar po vsej verjetnosti zgodil zaradi pregretja dimnika ene izmed peči v objektu, požar pa se je razširil na ostrešje objekta, ki je pogorelo v celoti, so danes sporočili s Policijske uprave Ljubljana.

Policisti nadaljujejo zbiranje obvestil in kriminalistično-forenzično preiskavo zaradi sumov kaznivega dejanja povzročitve splošne nevarnosti. O vseh ugotovitvah bodo obvestili pristojno državno tožilstvo v Ljubljani, so sporočili s policije.

Velika škoda

V eni izmed hal kemične tovarne TKI v Hrastniku je v petek opoldne zagorelo. Posredovali so gasilci, ki so do popoldneva ogenj pogasili. V dogodku ni bil nihče poškodovan, ena oseba je zaradi vdihavanja dima potrebovala zdravniško pomoč, nastala je večja gmotna škoda, so navedli.

Nenadzorovano gorenje

Po prvih podatkih policije se je zgodilo nenadzorovano gorenje v prostoru, kjer se nahajajo peči. V hali naj ne bi bilo nevarnih snovi oziroma snovi, nevarnih ljudem ali okolju, so v petek sporočili s policije. Ogenj se je nato razširil na celotno ostrešje objekta.

Zaposleni v podjetju so po navedbah policije izvedli prve ukrepe in zaustavili dovod kuriva v peči. Na kraju so posredovali gasilci, okoliškim prebivalcem pa so svetovali, naj zaradi morebitne večje koncentracije dima ne odpirajo oken.

Občina Hrastnik je o požaru v podjetju obvestila občane na svojih spletnih straneh. Požar se je zgodil na strehi objekta fosfatov v tovarni TKI, je zapisala. Dodala je, da dogodek ne predstavlja splošne nevarnosti za prebivalce, zato umik ali posebni ukrepi niso potrebni.

V TKI Hrastnik izdelujejo fosfate, natrijev hidroksid, klorovodikovo kislino, hipoklorit in klor. Proizvodnja izdelkov za široko potrošnjo vključuje čistila za gospodinjstvo, detergente in mehčalce za perilo. Proizvajajo tudi prehrambne dodatke in čiste kemikalije.