Požar na območju Hrastnika in poziv: Zaprite okna!

Danes okoli 12. ure so bili policisti in gasilci obveščeni o pojavu močnega dima v hali na območju enega od industrijskih obratov v Hrastniku.

Po prvih podatkih je začelo nenadzorovano goreti prostoru, kjer so peči, v hali pa naj ne bi bilo nevarnih snovi oziroma snovi, nevarnih ljudem ali okolju. Zaposleni v podjetju naj bi izvedli prve ukrepe in zaustavili dovod kuriva v peči.

Na Občini Hrastnik so zapisali, da "dogodek ne predstavlja splošne nevarnosti za prebivalce – umik ali posebni ukrepi niso potrebni. Spremljamo stanje na terenu, o morebitnih spremembah vas bomo obveščali."

Direktor in solastnik tovarne Branko Majer je za Delo pojasnil, da se je zgodil vžig sončne elektrarne na strehi objekta s fosfati. Po njegovih besedah je šlo za lokaliziran požar, ki so ga gasilci hitro pogasili. Pri tem ni bil nihče poškodovan, prav tako ni nastala večja škoda. Proizvodnja in preostali procesi v tovarni potekajo normalno, vzrok vžiga pa še preiskujejo.

Na kraju sicer posredujejo gasilci. Okoliškim prebivalcem policisti svetujejo, da zaradi morebitne večje koncentracije dima zaprejo okna. Na kraju intervencije je cesta zaprta, policisti so poskrbeli za zavarovanje kraja in obvoze.

Policisti še prosijo, naj se ljudje ne približujejo kraju in ne ovirajo dela intervencijskih ekip.