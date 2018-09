Se bodo naši trgovci odpovedali plastičnim vrečkam za sadje in zelenjavo?

Slovenci se že močno zavedamo težave plastičnih vrečk, teh s 1. januarjem 2019 v naših trgovinah ne bo več mogoče dobiti brezplačno, a prepoved bo veljala samo na blagajnah. Na oddelku s sadjem in zelenjavo, ki nista predpakirana, zelo lahke plastične vrečke lahko ostanejo, vendar se večina naših trgovcev zaveda, da jih bo treba postopoma odstraniti tudi tam. V Švici na primer to rešujejo s plačljivimi vrečkami iz blaga, ki so kupcem na voljo na oddelku sadja in zelenjave.

Razmišljajo o primernih alternativah

V Sparu, Hoferju, Lidlu in Mercatorju razmišljajo o problematiki porabe lahkih plastičnih vrečk, ki so namenjene sadju in zelenjavi, zato vsi omenjeni trgovci že preizkušajo različne alternative, a o njih za zdaj še ne želijo govoriti.

Poleg razvijanja alternative za vrečke pri nakupu sadja in zelenjave so se pri Lidlu tudi zavezali, da do konca leta 2019 pri njih ne bo več mogoče kupiti plastičnih izdelkov za enkratno uporabo, kot so na primer pribor in krožniki.

Tuš je medtem na svoje oddelke sadja in zelenjave že umestil možnost uporabe 100-odstotno razgradljive papirnate vrečke, ki je na voljo v sedmih njihovih supermarketih po Sloveniji, E.Leclerc pa namerava še pred koncem leta svojim strankam za nakup sadja in zelenjave ponuditi prosojne biorazgradljive plastične vrečke.

Vsak trgovec že ima svojo trajnostno vrečko

So pa vsi našteti trgovci svojim kupcem že pred časom ponudili možnost nakupov s pomočjo trajnostnih nakupovalnih vrečk iz različnih materialov, s čimer jih spodbujajo k ponovni, večkratni uporabi. Pri Lidlu še opažajo, da jih kupci uporabljajo tudi za nakup nepakiranega sadja in zelenjave.

Pri Mercatorju pozdravljajo sodelovanje kupcev, saj so le tako mogoči premiki k bolj trajnostni porabi, in menijo, da plastične vrečke niso le težava trgovcev. "Ukrepi morajo med porabniki resnično zaživeti in biti kakovosten premik na bolje, ne le enega materiala, škodljivega okolju, za drugega."

Ministrstvo za okolje spodbuja trajnostno potrošnjo

Razmišljanje naših trgovcev spodbuja tudi ministrstvo za okolje in prostor, ki 1. septembra začenja enomesečno kampanjo "Imam svojo vrečko!", v okviru katere bodo v trgovinah in osnovnih šolah poudarjali pomen preprečevanja odpadkov kot sklop najpomembnejših ukrepov za čim manj nastalih odpadkov.

Bistvo kampanje ni pravilno ravnanje z odpadnimi lahkimi plastičnimi nosilnimi vrečkami, poudarek je na bolj trajnostni potrošnji. Da vsako vrečko uporabimo čim večkrat, saj tako vsak posameznik vpliva na kakovost okolja, v katerem živimo.

