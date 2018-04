Bodo plastične vrečke izginile z ljubljanskih tržnic?

Foto: Erik Školiber

"Veseli nas, da se meščanke in meščani zavedajo negativnih učinkov plastičnih vrečk na okolje," so sporočili iz ljubljanske mestne občine in dodali, da je nedavna anketa pokazala, da je večina naklonjena ukinitvi plastičnih vrečk in njihovi nadomestitvi z vrstami embalaže, ki so prijazne do okolja, kot so biološko razgradljive ali papirne vrečke, torbe, cekarji ...

"Kar 86 odstotkov anketiranih je podprlo odločitev o uvedbi biološko razgradljivih vrečk na ljubljanskih tržnicah," so navedli rezultate raziskave, ki jo je agencija Ninamedia izvedla na vzorcu 500 ljudi, med katerimi so tako obiskovalci tržnic kot tisti, ki tržnic ne obiskujejo.

Anketa med prodajalci in obiskovalci tržnice:

Od prodajalca zahtevajte biorazgradljivo vrečko

Na občini vse obiskovalce tržnic spodbujajo, naj s sabo po nakupih prinesejo lastne torbe in košare, sicer pa so najemnikom stojnic na osrednji tržnici razdelili brezplačne biorazgradljive vrečke in obiskovalce tržnice spodbujajo, naj prav te zahtevajo od prodajalcev, če lastne vrečke ali cekarja nimajo.

Biorazgradljive vrečke so pretekli konec tedna na Pogačarjevem trgu delili tudi obiskovalcem, v prihodnje pa jih bodo znova delili 12. maja in 2. junija.