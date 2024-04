Ob svetovnem dnevu Zemlje s pomembnim pozivom

Letošnji svetovni dan, katerega namen je že več kot pol stoletja ozaveščati o okoljskih vprašanjih, s katerimi se sooča naš planet, v ospredje postavlja zahtevo po 60-odstotnem zmanjšanju proizvodnje plastike do leta 2040 s končnim ciljem zagotoviti prihodnost brez plastike za prihodnje generacije. V zadnjih letih je namreč njena proizvodnja narasla že na več kot 380 milijonov ton na leto.

Da bi to dosegli, je treba spodbujati široko ozaveščenost javnosti o škodi, ki jo plastika povzroča ljudem, živalim in biotski raznovrstnosti, ter izvesti več raziskav o njenih vplivih na zdravje. Ko se razgradi v mikrodelce, plastika sprošča strupene kemikalije v hrano in vodne vire ter je prisotna v zraku, ki ga dihamo, svarijo strokovnjaki.

Do leta 2030 je treba opustiti plastiko za enkratno uporabo

V luči tega opozarjajo na nujnost hitre opustitve plastike za enkratno uporabo do leta 2030, izvajanje politik za odpravo hitre mode, ki uporablja in proizvaja ogromne količine plastike, ter vlaganje v inovativne tehnologije in materiale za izgradnjo sveta brez plastike.

V Sloveniji je leta 2022 nastalo 63 tisoč ton odpadne plastike, recikliranih pa je bilo 72 tisoč ton. Večja količina reciklirane plastike v letih 2021 in 2022 v primerjavi z nastalo odpadno plastiko je predvsem posledica recikliranja plastike, ki je nastala v 2020, in povečanega uvoza, je ta teden objavil državni statistični urad.

Leta 2022 je država uvozila 107 tisoč ton odpadne plastike, izvozila pa 92 tisoč ton. Največjo količino, 60 tisoč ton, je uvozila iz sosednje Italije, največ plastike pa je izvozila v Turčijo, in sicer 25 tisoč ton.

Za varstvo okolja je bilo leta 2022 namenjenih 409 milijonov evrov investicij ali 0,81 odstotka bruto domačega proizvoda (BDP), kar je na letni ravni za 58 milijonov ali 0,14 odstotne točke več. Povečali so se tudi tekoči izdatki za varstvo okolja, ki so od leta 2018 zrasli s 595 na 831 milijonov evrov ali z 1,30 na 1,65 odstotka BDP.

Na svetovni dan Zemlje številni dogodki in aktivnosti

Svetovni dan Zemlje bo minil tudi v znamenju raznovrstnih aktivnosti, v katere naj bi bila vključena več kot milijarda ljudi po vsem svetu, pri čemer Slovenija ne bo izjema.

Zavod za gozdove Slovenije vabi na dan odprtih vrat na 14. gozdnih učnih poteh v Sloveniji, ki so namenjene izobraževanju in spoznavanju gozdov in gozdarstva ter so pomemben pripomoček za večjo priljubljenost gozdov.

Mariborska Snaga na Trgu svobode pripravlja dogodek, na katerem bo v ospredju pomen ponovne uporabe in izmenjave. Udeleženci bodo lahko izmenjevali knjige, igrače, družabne in miselne igre, manjše športne rekvizite in dekorativne predmete, so sporočili iz podjetja.

Učenci posavskih eko šol se bodo udeležili podnebnega teka in kolesarjenja, s čimer bodo simbolno zaključili kampanjo ozaveščanja o posledicah, ki jih povzročajo podnebne spremembe. Tekli in kolesarili bodo od Osnovne šole Leskovec pri Krškem do Informacijskega središča podjetja GEN energija.

Mestna občina Velenje pripravlja dogodek Za zeleno Velenje, na katerem bodo med drugim predstavili načine ozaveščanja različnih deležnikov o nujnosti prilagajanja podnebnim spremembam, načine spodbujanja trajnostnih praks in izmenjavo idej za boljši jutri ter predstavili pozitivne učinke trajnostnih prizadevanj za zdravje nas vseh.

V Slovenskih Konjicah bodo v prostorih StudioKrog z dogodkom obeležili zaključek projekta Studio krožnega gospodarstva, ki ga podpira Norveški finančni mehanizem. Program vključuje voden ogled objekta StudioKrog, kjer bo mogoče na primeru ladijskih zabojnikov, opremljenih za ponovno uporabo in recikliranje, izkusiti realnost omejenosti virov, pogovor s strokovnjaki na temo omejenih virov na planetu ter prikaz praktičnih veščin v centru ponovne uporabe.

V zdravilišču Rdečega križa na Debelem rtiču bodo zaposleni in otroci dan Zemlje obeležili z delavnico sejanja in izdelavo rtiškega lončka, zasaditvijo drevesa brest in ogledom zdraviliškega parka s predstavitvijo rastlin.

V Izoli organizirajo zeleno obarvani dan

Komunala Izola v sodelovanju z Osnovno šolo Vojke Šmuc Izola dopoldne organizira zeleno obarvani dan vzgajanja nove generacije okoljsko ozaveščenih ljudi, ki so ga poimenovali Bodi sprememba, ki jo želiš videti v svetu. Na dogodku bodo predstavili več aktivnosti, ki so jih pripravili z učenci in katerih glavni namen je širjenje okolju prijaznih praks.

Javno podjetje Okolje Piran v nekdanjem skladišču soli Grando v Portorožu pripravlja veliko spomladansko izmenjavo rabljenih oblačil. Ta je namenjena vsem, ki želijo sodelovati in prispevati k bolj trajnostnemu načinu nakupovanja in uporabe oblačil. "Dobrodošli so torej posamezniki vseh starosti in vseh družbenih skupin, ljudje z različnimi modnimi preferencami, okoljsko osveščeni in seveda tudi tisti, ki želijo prihraniti," so sporočili iz podjetja.

V Eurotas Hotelih pa so v sodelovanju z Okoljem Piran ter društvom Morigenos že v petek organizirali čistilno akcijo. V Fiesi, Piranu, Portorožu so ekipe očistile del priobalnega pasu ter zaledja, v Kranjski Gori, Mariboru ter Celju pa območja skupnih zbirališč obiskovalcev.