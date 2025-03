Nov požar: gori odpadna elektronika in plastika, vdihavanje dima je nevarno

V podjetju v Lancovi vasi na območju občine Videm je danes izbruhnil ogenj. Kot so sporočili z mariborske Policijske uprave, so trenutno na kraju požara policisti in gasilci. Ker gorijo odpadni elektronski odpadki in plastika, je nevarno vdihavanje dima, zato so ljudi pozvali, naj se ne približujejo kraju požara in naj zaprejo okna.