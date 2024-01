Obala severne Španije polna plastičnih delcev. Grozi okoljska katastrofa?

Zaposleni pri ministrstvu za ekološki prehod so se pridružili lokalnim prebivalcem in prostovoljcem, ki čistijo obalo plastičnih delcev. Ravno v torek sta sicer regionalni vladi v Galiciji in Asturiji izdali poziv, s katerim sta sprožili dodatno pomoč in več sredstev s strani vlade v Madridu.

Nesreča se je zgodila že 8. decembra, ko je z ladje, s katero je upravljal danski Maersk, padlo šest kontejnerjev ob severni obali Portugalske. V enem od kontejnerjev je bilo več kot tisoč vreč s plastičnimi peleti. Vsaka je bila težka 25 kilogramov. Z njimi sicer izdelujejo druge plastične proizvode.

Nesreča je že sprožila politični spor

Evropska komisija je že posvarila, da bi lahko 25 ton plastičnih delcev ogrožalo morsko okolje in gospodarske aktivnosti, kot je ribolov.

Je pa nesreča sprožila politični spor med regionalno konservativno vlado Galicije in socialistično vlado v Madridu, ki si medsebojno očitata prepozno odzivanje in pomanjkljivo obveščanje. Načrt za ukrepanje so oblasti v Galiciji uradno izdale šele v petek, čeprav je začelo delce na obalo naplavljati že sredi decembra.

Zaenkrat so uspeli zbrati le deset odstotkov izgubljenega tovora. Domnevajo, da bi morski tokovi delce lahko odnesli tudi do zahodnih obal Francije.