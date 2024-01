Španija priznala kosovske potne liste

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Španija je privolila v priznavanje kosovskih potnih listov, kar pa ne pomeni, da uradno priznava tudi neodvisno Kosovo, je v soboto sporočil podpredsednik vlade v Prištini Besnik Bislimi. Iz dokumenta EU je namreč razvidno, da se je Madrid za to potezo odločil s 1. januarjem. Španska vlada teh navedb še ni komentirala.

Da je Španija na seznamu držav schengenskega območja, v katere lahko imetniki kosovskega potnega lista potujejo brez vizuma, je na družbenem omrežju Facebook sporočil podpredsednik vlade in šef kosovskih pogajalcev v dialogu z Beogradom. "Dobre novice za naše državljane in našo državo se nadaljujejo," je dodal, njegove besede povzema kosovski portal Kosovo Online.

Novico je na omrežju X potrdila tudi kosovska zunanja ministrica Donika Gervalla-Schwarz. Vendar pa je ob tem opozorila, da to ne pomeni, da je Španija uradno priznala Kosovo kot neodvisno državo. Špansko zunanje ministrstvo pod vodstvom Joseja Manuela Albareza odločitve še ni komentiralo.

Poleg Španije v EU Kosova ne priznavajo še Slovaška, Ciper, Romunija in Grčija.

Imetniki kosovskih potnih listov lahko v države EU odslej potujejo brez vizuma

Za državljane Kosova je 1. januarja začel veljati brezvizumski režim za vstop v države EU, pri čemer je sprva kazalo, da se ta sprememba ne bo nanašala na državljane Kosova, ki želijo potovati v Španijo. Visoki zunanjepolitični predstavnik Bruslja Josep Borrell je odločitev označil za zgodovinsko ter ocenil, da bo prinesla koristi tako Kosovu kot EU.

Imetniki kosovskih potnih listov lahko tako odslej potujejo v države EU brez vizuma za obdobje bivanja 90 dni v kateremkoli 180-dnevnem obdobju. Pred reformo so lahko kosovski državljani brez vizuma obiskali le 14 držav po vsem svetu, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

V Prištini spremembo razumejo kot še en korak k polnemu priznanju Kosova in kot spodbudo na poti države v EU. Nazadnje se je Kosovo s Srbijo uskladilo glede svobodnega gibanja za vozila, registrirana na Kosovu oziroma v Srbiji, kar je Borrell danes pozdravil.

"EU pozdravlja odločitvi Kosova in Srbije, da druga drugi uradno priznata registrske tablice vozil," je zapisal. Ob tem je uskladitev označil za dokaz, da je napredek v normalizaciji odnosov med Beogradom in Prištino mogoč, so sporočili iz Bruslja.