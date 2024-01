Ogromne količine smeti v reki ogrožajo ljudi in zdravje #video

V kanjonu reke Drine plava ogromno zbirališče odpadkov, ki kvari vtis o zgodovinsko pomembnem mestu Višegrad, hkrati pa je nevarno za zdravje ljudi in živali ter ima negativne posledice za gospodarstvo v tem predelu Bosne in Hercegovine.

Reka Drina teče skozi Črno goro, Srbijo in Bosno, večina smeti pa se je nakopičila v njenem bosanskem toku, potem ko je višegrajska hidroelektrarna pred kakšnimi 20 leti začela ograjevati plavajoče smeti, da te ne bi zasule jezu.

Ogromno plavajoče zbirališče odpadkov v kanjonu reke Drine je tako prva stvar, ki jo ugledajo obiskovalci, ko vstopajo v bosansko mesto Višegrad na vzhodu države.

Naberejo tudi pet tisoč kubičnih metrov odpadkov

Okoli pet tisoč kubičnih metrov različnih vrst odpadkov se nabere na površju reke in takšno stanje se ponavlja vsako leto, je povedal Dejan Furtula iz okoljevarstvenega društva Eko Centar Višegrad. Prav tako so se nad stanjem in nad škodo, ki jo plavajoče odlagališče odpadkov povzroča turizmu, pritoževali že lastniki ter zaposleni v hotelih in restavracijah v Višegradu.

"Smeti, ki prihajajo k nam iz drugih držav in območij ob reki Drini, negativno vplivajo na prebivalstvo in turizem v Višegradu, poleg tega tudi onesnažujejo reko ter slabo vplivajo na stalež rib v reki," je povedala direktorica višegrajskega hotela Dijana Rajić.

Danko Maljukan, gostinski delavec, je povedal, da so bile smeti prva podoba, ki so jo turisti videli ob vstopu v državo, poroča Reuters.

Preberite še: