Tragičen konec: dveletno deklico našli mrtvo na dnu reke ob domači hiši

Deklica se je iz hiše izmuznila v nedeljo med četrto in peto uro popoldan in hitro je stekla obsežna iskalna akcija, v katero je bilo vključenih okoli 200 ljudi. Iskali so jo tudi s pomočjo dronov in helikopterja.

Njeno trupelce so v reki Lauchert, ki teče tik ob hiši, našli danes, poroča nemška tiskovna agencija DPA, ki se sklicuje na pričevanja očividcev za nemški Spiegel.

Policija je potrdila, da so našli truplo, vendar pa ne, da gre za pogrešano deklico. Ker so iskanje dveletnice prekinili, je mogoče sklepati, da gre prav za dve leti staro Melisso.

Znano je še, da so v ponedeljek psi, izurjeni za iskanje, odkrili sled deklice, ki je vodila do reke Lauchert, zato so tja napotili vse policijske enote skupaj s potapljači.

Policisti so zaslišali starše deklice in opravili hišno preiskavo, zaslišali pa so tudi njihove sorodnike, prijatelje in znance. "Nismo odkrili ničesar novega. Nismo našli dokazov o morebitnem nasilju," je dejal predstavnik policije Christian Sugg.