V Nemčiji brez vsake sledi izginila dveletna deklica

V nemškem Bingnu še vedno iščejo dveletno deklico, ki je izginila brez sledu, pri njenem iskanju pa že drugi dan sodeluje okoli 200 pripadnikov policije, gasilcev in drugih služb.

Deklica je v Bingnu blizu Sigmaringena izginila v nedeljo pozno popoldan, po njeni izginitvi pa je takoj stekla iskalna akcija.

Hišo staršev naj bi neopaženo zapustila med 16. in 17. uro, v času izginitve pa je domnevno imela na sebi le pižamo. Visoka je okoli 60 centimetrov, ima kratke blond lase in modre oči.

Suche bislang erfolglos: Zweijähriges Mädchen in Bingen vermisst https://t.co/IbMTkVfiJI — ZDFheute (@ZDFheute) December 18, 2023

Reševalci so jo v nedeljo iskali dolgo v noč. Ker reka Lauchert teče blizu domače hiše, so se v iskanje vključili tudi potapljači, iskali pa so jo tudi s pomočjo brezpilotnih letalnikov s termovizijsko kamero, a žal neuspešno.

Iskalna akcija za deklico še traja.