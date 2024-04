Naraščajoča grožnja našemu planetu

Plastika je nepogrešljiv del sodobnega življenja, vendar pa se njena vsesplošna uporaba odraža v zaskrbljujočem naraščanju odpadkov po vsem svetu. Vsakdanji predmeti, kot so plastenke, vrečke, embalaža in celo oblačila, so postali nepogrešljiv del našega življenja, vendar pa se ob koncu njihove življenjske dobe spremenijo v okoljsko breme.

Onesnaževanje s plastiko je postalo eno najbolj perečih okoljskih vprašanj, ki ogroža ekosisteme po vsem svetu. Hitro naraščajoča proizvodnja plastičnih izdelkov za enkratno uporabo presega zmožnost sveta, da bi se spopadel s to grožnjo. Po podatkih, ki so jih februarja letos objavili na spletnih straneh National Geographic, je bila polovica vse plastike proizvedena v zadnjih 20 letih, pri čemer se je ta eksponentno povečala, z 2,3 milijona ton leta 1950 na 448 milijonov ton leta 2015. Proizvodnja pa naj bi se do leta 2050 podvojila.

Temna stran plastične embalaže

Presežki plastičnih odpadkov se kopičijo v oceanih, gozdovih in na deponijah. Foto: Shutterstock

Danes plastika za enkratno uporabo predstavlja 40 odstotkov1 plastike, proizvedene vsako leto. Številni od teh izdelkov, kot so plastične vrečke in ovitki za hrano, imajo življenjsko dobo le od nekaj minut do ur, vendar v okolju ostanejo več sto let.

V letu 2022 smo uporabili kar 130 milijard vrečk. To je številka, ki vsekakor osupne, predvsem ob dejstvu, da se plastične vrečke razgrajujejo stoletja. Vsaka vrečka, ki smo jo v obdobju našega življenja uporabili, še vedno obstaja nekje na planetu.

Proizvodnja plastičnih vrečk zahteva velike količine nafte, ki je omejen vir in prispeva k izpustom toplogrednih plinov ter uničevanju naravnih habitatov. Poleg tega plastične vrečke, ki končajo v morjih in oceanu, predstavljajo smrtno nevarnost za morske živali in ptice, ki jih zamenjajo za hrano ali se z njimi zapletejo.

K sreči so se številne države in mesta po vsem svetu odločila ukrepati. S sprejetjem ukrepov za zmanjšanje uporabe plastičnih vrečk, vključno z obdavčitvijo ali celo prepovedjo enkratne uporabe plastičnih vrečk v trgovinah, so naredile pomemben korak k reševanju problema plastičnih odpadkov.

Z nakupom plastične vrečke podpišete sodbo za naš planet

Vsakokrat, ko vzamemo plastično vrečko v trgovini, s svojim dejanjem podpišemo sodbo našemu okolju. Foto: Shutterstock

Za rešitev težave niso dovolj le ukrepi na ravni države. Vsak posameznik ima moč, da prispeva k zmanjšanju porabe plastike. Namesto plastičnih vrečk stremimo k uporabi vrečk, izdelanih iz trajnostnih materialov, kot so bombaž, juta ali platno. Poleg tega je nujno, da se spodbujata recikliranje plastike in razvoj alternativnih biorazgradljivih materialov.

Trajnostne alternative, kot so vrečke iz papirja, vrečke iz materialov za večkratno uporabo in kompostabilne vrečke, so na voljo in so korak v pravo smer.

Plastične vrečke niso le škodljivi izdelki, ki jih uporabljamo vsak dan. So simbol naše nezainteresiranosti in našega ravnodušja do planeta. Vsakokrat, ko vzamemo plastično vrečko v trgovini, s svojim dejanjem podpišemo sodbo našemu okolju.

Bio odpadki ne sodijo v plastično vrečko

Foto: Plastika Skaza

Zamenjava plastičnih vrečk s trajnostnimi alternativami je ključen korak k ohranjanju našega planeta. Vsak dan se soočamo s presežkom plastičnih odpadkov, ki se kopičijo v oceanih, gozdovih in na deponijah. Medtem ko se zavzemamo za manjšo porabo škodljivih plastičnih vrečk, se moramo zavedati tudi pomena pravilnega ravnanja z biološkimi odpadki. Ti ne sodijo v plastične vrečke, ki jih potem odvržemo v rjave zabojnike.

Pomen recikliranja bio odpadkov

Raziskave kažejo, da 60 odstotkov2 bioloških odpadkov predstavljajo živilski odpadki. Letno v Evropi zavržemo okoli 173 kilogramov hrane na prebivalca, kar ustreza približno eni petini vse zavržene hrane.

