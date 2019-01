Kako so se kupci navadili na plačljive vrečke? #video

V Sloveniji letno porabimo 30 milijonov vrečk, v vsej EU pa kar 100 milijard. Pri nas so novosti na hitrih blagajnah v trgovinah, kjer je treba plačati vrečke, ki so bile prej zastonj, še vedno pa ostajajo brezplačne za sadje, zelenjavo in druga nepakirana živila.

"Opažamo, da so že včeraj stranke hodile s svojimi vrečkami, pa tudi manjšo količino vrečk vzamejo," je za Planet TV dejala Marjana Ješe Zuka, vodja v enem od Intersparu.

Ljudje so vedno bolj ozaveščeni

Foto: Thinkstock Plačljive so tudi vrečke v trgovinah z oblačili in obutvijo. "Opažamo, da se zmanjšuje uporaba plačljivih vrečk in da so ljudje vedno bolj ozaveščeni in uporabljajo vrečke za večkratno uporabo," je dejal Žiga Ham Kacin, poslovodja ene od poslovalnic trgovine s športno opremo in obutvijo Hervis.

"Mi imamo že dolgo papirnate vrečke, več kot šest let, in s temi nimamo težav," pa je dodala Stanka Sadar, vodja prodajalne Alpine.

Pri Sparu so naredili še korak naprej. "Smo edini, ki ponujamo tudi vrečke za sadje in zelenjavo za večkratno uporabo, tako da jih lahko stranke odnesejo domov, operejo in ponovno uporabijo," je povedala Ješe Zukova.

Diskontni trgovec Lidl se je na spremembe pripravil že junija lani. Plastične vrečke so že takrat zamenjali s papirnatimi.

"Od sredine decembra pa lahko na blagajnah posežejo tudi po naši novi bombažni vrečki iz proizvodnje fair trade," je pojasnila Saša Vidmar iz Lidla.

Si minister želi narediti še korak dlje?

Minister za okolje Jure Leben si želi narediti še korak dlje. "Dobivamo znamenja, da je naše ministrstvo za okolje in prostor postalo zelo ambiciozno pri tem, tako da si v prihodnosti zagotovo lahko obetamo težko pričakovano prepoved vseh teh plastičnih vrečk," je povedala Katja Sreš iz Ekologov brez meja.

Zelo spodbudni podatki prihajajo iz Avstralije, kjer so po prepovedi plastičnih vrečk v dveh največjih supermarketih njihovo uporabo v le treh mesecih zmanjšali za 80 odstotkov.