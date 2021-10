Tragedija: v gorah se je smrtno ponesrečil bohinjski župnik

"Okoliščine kažejo, da je planinec, slovenski državljan, zdrsnil z Ogradov, čez steno, in padel približno 120 metrov globoko ter se pri tem smrtno ponesrečil," so sporočili iz Policijske uprave Kranj.

Primerno opremljen, hodil je sam

Vremenske razmere na kraju nesreče so bile ugodne. Planinec je bil za hojo primerno opremljen, hodil je sam. Tuja krivda je po do zdaj zbranih obvestilih izključena, so še sporočili iz policije.

Foto: Manca Ogrin

Kot je pozneje poročal Radio Ognjišče, gre za 52-letnega duhovnika Matjaža Zupana, župnika župnije Srednja vas v Bohinju. Zupan je bil duhovnik 18 let, kaplanska leta pa je preživel v župniji Železniki in v Trnovem v Ljubljani. Kot župnik je 14 let deloval v župniji Suha pri Škofji Loki in dobro leto v Srednji vasi v Bohinju, še poroča Radio Ognjišče.

Zupan je v Bohinju nasledil župnika Martina Goloba, enega najbolj priljubljenih dušnih pastirjev v Sloveniji, ki svoje poslanstvo po premestitvi nadaljuje v Grosupljem.

Umrlega pohodnika je v dolino prepeljala posadka helikopterja Slovenske vojske skupaj z združeno ekipo HNMP-GRS na Brniku in dežurnim letalcem reševalcem GRS, so sporočili iz uprave za zaščito in reševanje.

