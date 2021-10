Družbena omrežja jemljite z rezervo!

"Visokogorje je že pobelil pobelil sneg in za hojo po njem potrebujemo ustrezno zimsko opremo in ogromno izkušenj," opozarja strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije in inštruktor Gorske reševalne zveze Slovenije Matjaž Šerkezi.

Podlaga na planinskih poteh je pomrznjena, čez dan se sneg zmehča in se predira. Takšna podlaga je posebej nevarna ob sestopih, sploh če sestopamo hitreje, saj se nam podlaga lahko nepričakovano udre in povzroči hude poškodbe kolenskega sklepa, dodaja.

Strokovni sodelavec Planinske zveze Slovenije Matjaž Šerkezi poziva k izdatni previdnosti na poti v gore. "Cilj naj ne bo vrh, ampak varen pristan doma," opozarja. Foto: Ana Kovač

"Ta možnost se poveča, če je sneg pokril posamezne skale, ki so toplejše, sneg okoli njih skopni in nastane globoka luknja, ki pa je z vrha pokrita in predstavlja neke vrste past. V nižjih predelih so planinske poti pokrite z odpadlim listjem, pod njim pa so mokre korenine in skale, ki ob neprevidni hoji lahko povzročijo padec in poškodbe," svari Šerkezi iz PZS, kjer opozarjajo na specifične razmere jesenskega obdobja, v katerem so planinske koče v visokogorju že zaprte, nižje ležeče so prešle na jesensko-zimski delovni čas, dan pa je vedno krajši. Načrtovanje ture je tako še toliko bolj pomembno.

Preverite vremensko napoved in stanje na poti

Če se odpravljate v gore preverite vremensko napoved in stanje na poti, nahrbtnik pa poleg osnovne planinske opreme založite še z dodatnimi toplimi oblačili, zaščito pred vetrom in dežjem, alu-folijo ali veliko črno vrečo za zaščito, ki vas lahko zaščiti pred morebitno podhladitvijo, s toplo brezalkoholno tekočino in hrano. Ne pozabite na čelno svetilko in polne baterije.

podatki o odprtosti planinskih koč so ažurno objavljeni na spletnem mestu PZS koce.pzs.si. Aktualniso ažurno objavljeni na spletnem mestu PZS

"Turo vedno prilagodimo svojim sposobnostim in izkušnjam"

"Vsak odhod v gore je treba skrbno načrtovati, imeti vso potrebno opremo in jo znati tudi uporabljati. Informacije je treba pridobiti na preverjenih portalih, kot je spletna stran Planinske zveze Slovenije, v tiskanih vodnikih in zemljevidih, ustno pa pri znancih, ki so strokovno usposobljeni - planinski vodniki, gorski reševalci, gorski vodniki ...

Turo vedno prilagodimo svojim sposobnostim in izkušnjam. Cilj naj ne bo vrh, ampak varen pristan doma. S tem razlogom se moramo znati pravočasno obrniti," obiskovalcem gora na srce polaga Šerkezi.

Družbena omrežja jemljite z rezervo!

Gorski reševalec opozarja na porast števila obiskovalcev gora, ki se na pot odpravijo po navdihu z družbenih omrežij in brez primerne opreme in priprave.

"Zadnje leto v slovenskih gorah vse pogosteje srečujemo in rešujemo posameznike, pare ali družbe, ki se v gore odpravijo brez predhodnega načrta in pot nadaljujejo kljub dobronamernim opozorilom planincev, da nimajo primerne opreme in obutve. Ti dogodki so pogosto posledica družbenih omrežij in izkrivljenih subjektivnih informacij posameznikov, ki jih objavljajo.

Posebej je treba poudariti, da je pri pripravi na odhod v gore informacije treba preveriti, predvsem pa vedeti, da vsak, ki nekaj pojasnjuje, ni nujno strokovno usposobljen. Preverjene informacije o stanju planinskih poti lahko dobite na spletni strani Planinske zveze Slovenije.

Dobrodošel pripomoček pri načrtovanju je spletna aplikacija maPZS, kjer najdete vse planinske poti v digitalni obliki, vključno z višinskim profilom, izhodišči in kakovostnimi kartografskimi podlagami. Informacije lahko pridobimo tudi iz tiskanih vodnikov, v nobenem nahrbtniku pa ne sme manjkati planinski zemljevid novejšega letnika. Pri podatkih z družbenih omrežjih velja velika mera previdnosti, saj gre za subjektivno oceno," še opozarja Šerkezi.

