Tragedija na Matterhornu: smrt Slovenca, ki so ga številni spremljali prek družbenih omrežij

Med vzponom na Matterhorn (4.478 m) je v nedeljo tragično preminil Gašper Ahačič, ki je svoja gorniška doživetja redno opisoval na svojem blogu in družbenih omrežjih. Kot poročajo italijanski mediji, se je nesreča zgodila okoli 15.30 na nadmorski višini 4300 metrov. 30-letni Slovenec je po poročanju medijev padel več kot 1000 metrov v globino v razpoko, ki je težko dostopna. Njegov soplezalec je ostal nepoškodovan.

30-letni Gašper Ahačič iz Bleda, sicer pripadnik Slovenske vojske, ki se je v opisu na svoji spletni strani www.freak.si poimenoval z "adrenalin junkie", je bil odvisen od hribov, celo tako, da zaradi tega "ponoči ni mogel spati". Svoje vtise in fotografije s svojih gorniških doživetij je redno delil na svojem kanalu na YouTubu, Facebooku in Instagramu, kjer so ga spremljali številni ljubitelji gora.

Vtise z gora je redno delil na družbenih omrežjih:

Foto: zajem zaslona

Kot poročajo Slovenske novice je Ahačič letos poleti doživel hudo prometno nesrečo, v kateri je bil udeležen kot kolesar in bil nekaj časa celo v komi. Po okrevanju se je hitro vrnil v gore.

Kot je razbrati iz zadnjih objav, je bil pred tednom dni na Jalovcu, prejšnji teden pa se je kar trikrat povzpel na najvišji vrh Slovenije, Triglav.

Matterhorn je bil usoden že za 500 alpinistov. Foto: Guliverimage