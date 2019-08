Samsung je pravkar napovedal hud boj za najboljši telefon jeseni 2019

Južnokorejski tehnološki velikan Samsung je predstavil najnovejša pametna telefona v svoji premijski družine Galaxy Note. Oba modela, bolj "klasični" Galaxy Note10 in zmogljivejši, a tudi dražji Galaxy Note10+, bosta na voljo tudi v različicah s podporo mobilnim omrežjem pete generacije 5G. Cene se bodo začele pri okrog tisoč evrih, Note10+ 5G bo to magično mejo prečkal tudi kar občutno.

Isto prizorišče in približno isti letni čas: tudi Note 9 je imel svojo uradno svetovno predstavitev lani v New Yorku (natančneje v njegovem mestnem predelu Brooklyn) v prvih dneh avgusta. Z dobrim razlogom, seveda, saj ima tako Samsung cel mesec prednosti pred Applovo septembrsko predstavitvijo novega iPhona.

Kako smo lani ob tem času spoznali Samsung Note9

Okrogla "desetka" z visokimi pričakovanji

"Prihaja najzmogljivejši Note na svetu, pravi prvi mož mobilne telefonije pri @SamsungSLO D J Koh @SiolNEWS pic.twitter.com/YC9xt2LAJP — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) 7 August 2019

Pa še ena podobnost, tokrat s Samsungovo serijo njihovih najbolj prodajanih pametnih telefonov najvišjega razreda, Galaxy S: potem ko je bilo slišati očitke, da lanski Samsung Galaxy S9 ni prinesel nekaterih večjih sprememb glede na predlansko "osmico", so bila pričakovanja od "es-desetke" toliko višja.

Pri seriji Note pa se dogaja podobno. Toliko bolj, ker je na trgu pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android vse več gneče in je tudi za tiste najbolj prestižne in prepoznavne, kar serija Samsung Galaxy Note nedvomno je, vedno težje ohraniti svoje mesto.

A za vse, ki na svoji mobilni napravi prisegajo na pisalo, kot je Samsung S-Pen, je izbira vendarle veliko lažja.

Dva modela za različne želje, zahteve, pričakovanja in žepe

Samsung Galaxy Note10 je najožji Note doslej, Samsung Galaxy Note10+ pa ima največji zaslon med vsemi napravami Note. @SamsungSLO @SiolNEWS pic.twitter.com/pdsicMM5aw — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) 7 August 2019

Do zdaj smo bili vajeni, da nam je Samsung vsako leto predstavil natanko en model iz serije Galaxy Note, letos pa so tej praksi naredili konec. Južnokorejski proizvajalec je v seriji Note 10 združil praktično vse, kar v tem trenutku zna in zmore, in je ponudil dva modela v upanju, da bo vsakdo v enem izmed njih našel zase najboljše razmerje med tem, kar ponuja, in kupčkom denarja, ki ga je za to treba odšteti.

Najzmogljivejši od dvojice novincev, Samsung Galaxy Note10+, je namreč vreden vsakega poželenja, a s ceno, ki v prvem (in celo drugem in tretjem) trenutku porodi vzdihljaje. Očitno se namreč nadaljuje "jabolčni" trend, da bodo tisti, ki želijo "vse", kar danes zmorejo pametni telefoni, za to morali odšteti vedno več.

Evo je: serija @SamsungSLO Galaxy Note10. Pravijo, da so pripravljeni za novo obdobje mobilne produktivnosti. @SiolNEWS pic.twitter.com/ttswZA2yup — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) 7 August 2019

Podobne dimenzije kot predhodnik, a vendarle večji zaslon

"Desetka" s plusom ima enako zunanjščino tako v različici, ki podpira omrežja 5G, kot v tisti, ki te podpore nima.

Ponaša se z zaslonom premera 17,3 centimetra (6,8 palca), kar je za tiste, ki cenijo vsak košček dragocenega zaslonskega prostora, odlična novica (in malo manj za tiste, ki bi imeli velik zaslon, a ga ne bi želeli tlačiti v žep).

D J Koh, @SamsungSLO: "5G bo povezal več naprav kot kadarkoli doslej, zato je celovita varnost vedno bolj pomembna." @SiolNEWS pic.twitter.com/VbcAPZcJ6g — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) 7 August 2019

Samsung Galaxy Note10+ je praktično enakih dimenzij kot njegov predhodnik, kljub temu, da ima večji zaslon. "Desetka" ima namreč precej izboljšan zaslonski izkoristek sprednje strani.

Razkošje strojne opreme ni (in ne more biti) poceni

Čitalnik prstnega odtisa je vgrajen pod zaslon, za nemoteno in gladko delovanje v novemu plusu pa skrbi kar 12 gigabajtov delovnega pomnilnika in eden od dveh najnovejših procesorjev s taktom do vsega spoštovanja vrednih 2,7 gigaherca. Mimogrede, ali se ob tem razkošju RAM-a in procesorske moči zdaj cena, priporočena redna maloprodajna za Samsung Galaxy Note10+ je občutno čez tisoč evrov, zdi sprejemljivejša?

Pisalo S-Pen, ki je jedro izkušnje z napravami Note, zdaj tudi na tablici Samsung Galaxy Tab S6, z novimi senzorji pa razume tudi premike roke - ni se več treba dotikati zaslona. @SamsungSLO @SiolNEWS pic.twitter.com/p5KcZW2WHA — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) 7 August 2019

Kot smo že vajeni pri Samsungu (in ne nujno tudi razumevajoči), bo na severnoameriškem trgu Qualcommov procesor Snapdragon 855+, drugod po svetu pa Samsungov procesor Exynos 9825. Shrambe bo za skupaj 256 gigabajtov, razširitvena reža za pomnilniško kartico microSD pa bo ekskluzivni privilegij najzmogljivejšega v dvojcu Note10 – "klasični" Note10 je namreč nima.

Note10+ dobil globinski senzor (ToF)

Na hrbtni strani plusa so tri kamere in senzor (ToF), ki odpira nove možnosti za aplikacije nadgrajene resničnosti (Augmented Reality), zanesljivejšo razpoznavo obraza in predmetov ter fotografiranja (#bokeh).

Prvič na napravah @SamsungSLO Galaxy Note:globinski senzor, ki med drugim omogoča tudi 3D-skeniranje. @SiolNEWS pic.twitter.com/GeGGvTMmK3 — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) 7 August 2019

Tri kamere na phabletu Samsung Galaxy Note10 so povsem primerljive s tistimi na februarja predstavljenem pametnem telefonu Galaxy S10, a so pri Notu zdaj razporejene navpično.

Na spodnji strani pa opazimo, da ni več analognega 3,5-milimetrskega vhoda za slušalke – evolucija pač gre naprej, kakorkoli so mnogi čustveno in še kako drugače navezani na svoje obstoječe slušalke.

Česa ni pri phabletu Note10 brez plusa



Samsung Galaxy Note10 (brez plusa) ima za pol palca (približno 1,3 centimetra) manjši premer zaslona, tretjino manj pomnilnika, nekoliko manj zmogljiv akumulator/baterijo, nima pa tudi globinskega senzorja na zadnji strani naprave in podpore za najhitrejše brezžično polnjenje – je pa zato za dobro desetino cenejši od tistega s plusom.

Ko cena ni glavni adut

Podrobneje o Samsungovih novincih seveda kmalu, ko si ju bomo lahko privoščili za en teden in zbrali prve vtise ne le od daleč, temveč tudi z dejansko vsakdanjo rabo.

Nekoč smo doživljali @SamsungSLO Galaxy Note predvsem kot poslovne mobilne naprave, zdaj pa jim je velika prednost (tudi) to, da so dovolj zmogljivi za najzahtevnejše igre. @SiolNEWS pic.twitter.com/cJFssv3pCw — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) 7 August 2019

S kom in kako se bosta nova Nota borili na zahtevnem in neizprosnem trgu? Zagotovo ne s ceno, to ni njun namen, kar se vidi tudi po tem, da ne skoparita s svojimi močmi. Gotovo jima bo tekmec nov iPhone, ki ga bo Apple tradicionalno predstavil septembra, v androidnem svetu pa prihajajoča serija Huawei Mate 30, ki jo kljub napetostim med ZDA in Kitajsko vendarle neovirano pričakujemo v drugi polovici oktobra. Ne nazadnje pa tudi trenutno najnovejši paradni konji, kot so Applovi lanski iPhoni ali Huaweijevi seriji P30 in Mate 20, nikakor še niso za odstrel.

Razlika v velikosti med klasičnim Galaxy Note10 in Samsungovim drugim paradnim konjem, modelom Galaxy S10, je letos manjša kot kdaj koli prej. Note10 je od S10 višji komaj za en milimeter. Foto: Samsung

Največji tekmec morda prihaja kar iz lastne hiše

Toda morda največji tekmeci za nova Nota prihajajo kar iz Samsungovih vrst – februarja predstavljena serija Samsung Galaxy S10 ima prav tako velike zaslone, enako fotooptiko in tudi sicer vsega spoštovanja vredne lastnosti za nekoliko manj denarja.

Cene za ZDA spodaj. Prodaja se, tudi pri nas, začne 23. avgusta, predprodaja pa jutri. @SamsungSLO @SiolNEWS pic.twitter.com/M22pwVwlNP — Srdjan Cvjetović (@srdjan_c) 7 August 2019

Vsem podobnostim navkljub pri Samsungu zatrjujejo, da imata seriji Galaxy S in Note različno ciljno skupino in ne tekmujeta, temveč se dopolnjujeta. Temu bodo gotovo pritrdili vsi, ki so spoznali in sprejeli prednosti pisala S-Pen in se nanj navadili, kajti zanje ni dvoma, kaj izbrati. Ne nazadnje pri Samsungu zelo radi poudarijo, da so lastniki njihovih notov zelo zvesta skupnost, na katero so zelo ponosni, četudi niso tako številni kot skupnost lastnikov naprav Samsung Galaxy S.