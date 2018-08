"Če uporabniki nekaj želijo, je to vedno smiselno in upravičeno"

Maxime Guirauton je v evropski podružnici Samsunga med drugim zadolžen tudi za oblikovanje poslovne strategije in novih izdelkov na najbolj zahtevnem in obsežnem produktnem segmentu mobilnih naprav.

Maxime Guirauton je v evropski podružnici Samsunga med drugim zadolžen tudi za oblikovanje poslovne strategije in novih izdelkov na najbolj zahtevnem in obsežnem produktnem segmentu mobilnih naprav.

Uporabnikom je treba zagotoviti vse, kar potrebujejo, in možnost izbire, ne pa jih siliti vanjo, nam je med drugim povedal marketinški direktor evropske podružnice korporacije Samsung, ki je zadolžen tudi za oblikovanje in izvajanje poslovne strategije v 25 evropskih državah.

Maxime Guirauton je uradno marketinški direktor evropske veje Samsunga za področja poslovanja B2B (Business-to-Business) in B2C (Business-to-Consumer). Toda njegove zadolžitve segajo tudi v oblikovanje poslovne strategije in novih izdelkov na najbolj zahtevnem in obsežnem produktnem segmentu mobilnih naprav, s tem pa tudi poslovne prenove ter krepitve ugleda in blagovne znamke. Oblikoval je Samsungovo vizijo za leto 2020 in jo v sodelovanju s 25 evropskimi trgi zdaj tam tudi uveljavlja.



Do leta 2016, ko je prevzel to funkcijo, je opravljal prav tako vodilne strateške funkcije v telekomunikacijskih operaterjih, visokotehnoloških podjetjih in tudi v Samsungovi francoski podružnici, kjer so njegove strategije pripeljale do podvojitve večstomilijonskega letnega prometa na področju B&B.



Sebe opisuje kot strastnega podpornika tehnologij in inovacij, ki zlasti podpira in verjame v navidezno resničnost (Virtual Reality), internetne stvari in digitalno transformacijo.

"Vedno skušamo narediti nekaj, kar bo uporabnikom omogočilo narediti nekaj novega, kar zdaj še ni možno." Foto: Srdjan Cvjetović

Najnovejši Samsungov paradni konj, pametni telefon Galaxy Note9, kot eno od svojih glavnih prednosti navaja zanesljiv in vzdržljiv akumulator (baterijo). Bom vprašal kar naravnost: zakaj tega niste naredili že prej?

Pri svojem razvoju se nismo usmerjali samo na akumulator, delali smo na številnih drugih področjih. Delali smo na vsem, kar bi učinkovitost okrepilo na raven, ki smo si jo zastavili, in akumulator (baterija) je gotovo velik in pomemben del tega. Pri izboljšavah akumulatorja je veliko znanja in inovacij tudi v samem telefonu, ki lahko deluje s tako izboljšanim akumulatorjem. Akumulator mora biti z nami ves dan, ne glede na to, kaj vse mi v tem času želimo narediti s pametnim telefonom Note9, z njegovim pisalom S Pen, povezovanjem na veliki zaslon …

Največja inovacija ni sam akumulator, temveč celota, v katero smo vse to združili. Pametni telefon, ki deluje tudi kot osebni računalnik, komunikacijsko orodje, osebni pomočnik, daljinski upravljalnik, kakovosten fotoaparat in kamera. Vse v enem pametnem telefonu.

Samsung je na uradni predstavitvi pametnega telefona Galaxy Note9 vendarle močno izpostavil zmogljivejši in zanesljivejši akumulator …

Akumulator je samo ena od številnih izboljšav pametnega telefona. Vznemirljiva je tudi podpora prenosa podatkov do 1,2 gigabita v sekundi do uporabnika (Cat. 18), čeprav je morda nismo tako močno izpostavljali, ker mobilna omrežja še niso povsod pripravljena na takšne hitrosti – ampak se hitro premika naprej. Imamo več shrambe in z našo pomnilniško kartico microSD z zmogljivostjo 512 gigabajtov, prvo te vrste na svetu, lahko imate v naprednejši različici pametnega telefona Note9 skupaj kar en terabajt shrambnega prostora.

Med predstavitvijo ste izpostavili kar nekaj primerov, kakšne težave so uporabnike mobilnih telefonov do zdaj najbolj frustrirale. Hitro praznjenje akumulatorjev, pomanjkanje prostora za fotografije, videe, glasbo, zemljevidi, počasno delovanje, zmrzovanje naprave … Ali bi se strinjali, da je med njimi ravno to, da akumulator ne preživi od jutra do večera brez vtičnice, največja uporabniška frustracija?

Skrbno in stalno spremljamo odzive ter mnenja uporabnikov, tudi na družbenih omrežjih. Akumulator, shramba in hitrost so vedno prisotni, ko teče beseda o pomislekih ali neizpolnjenih pričakovanjih. Tudi fotoaparat – uporabniki si vedno želimo še boljše fotografije. Odzivi ter njihova pogostost in intenziteta so včasih pogojeni tudi z letnim časom – med dopusti, na primer, slišimo veliko več o fotoaparatih, a vendarle menimo, da so vsi ti pomisleki enako pogosti in enako pomembni, zato smo se usmerili na to, da jih odpravimo prav vse.

Ko ste že omenili fotoaparate: ali je pošteno in upravičeno, da imamo uporabniki enaka pričakovanja od fotoaparatov na mobilnih telefonih, kot če bi imeli profesionalni tradicionalni profesionalni fotoaparat?

Smisel pravzaprav ni v tem, ali so ta pričakovanja upravičena ali ne. Menim, da so. Če uporabniki nekaj želijo, je to vedno smiselno in upravičeno, naša naloga pa je, da poiščemo najboljšo možno rešitev. Vedno skušamo narediti nekaj, kar bo uporabnikom omogočilo narediti nekaj novega, kar zdaj še ni možno.

"Pomembno je uporabnikom zagotoviti, kar želijo. Zagotoviti jim izbiro. Uporabniki se bodo odločili, kaj je zanje dobro, zato jim moramo prisluhniti."

Ali menite, da gre razvoj fotografije na pametnih telefonih v smer izginjanja tradicionalnih fotoaparatov?

Nisem jaz ta, ki bi na to odgovoril. Res je, da vedno več fotografij naredimo s pametnimi telefoni, res je, da vedno več fotografij delimo prek mobilnih telefonov, ker smo z njimi najbolj povezani in ker si to želimo. Menim, da je to del evolucije družbe in da se bomo potrošniki na koncu sami odločili, kaj potrebujemo in kako bomo opravljali svoje naloge.

Odpravljanje uporabniških frustracij je bil glavni adut za Note9. S čim bodo naslednji (Samsungovi) telefoni želeli prepričati svoje potencialne lastnike?

Ne morem iti v podrobnosti prihajajočih telefonov …

… bom pa vprašal drugače: kaj si zdaj uporabniki najbolj želimo?

Dobro vprašanje. Odgovor je: mnogo različnih stvari. Uporabniki predvsem želijo vse svoje naloge opraviti čim bolj gladko in zvezno, na čim več napravah, a hkrati s čim manj aplikacijami in čim bolj enotno uporabniško izkušnjo.

Potrošniki se bomo na koncu sami odločili, kaj potrebujemo in kako bomo opravljali svoje naloge." Foto: Srdjan Cvjetović

Naše naprave postajajo vedno pametnejše. Vanje spravljamo vse podatke in vedo vse o nas in tem, kar počnemo. Ali smo zato ranljivejši? Ali znamo biti varni s svojimi pametnimi napravami? Ali bi morali uporabnike bolj izobraziti glede varnosti?

Gre za osebno izbiro in nismo mi tisti, ki bi se za uporabnike odločali ali jim nekaj ukazovali. Vsekakor pa je naša dolžnost, da uporabnikom zagotovimo najboljše varnostne rešitve na svetu – ne samo za mobilne naprave, temveč tudi za vse, kar ponujamo na trgu. Vse, kar delamo, vedno spremlja naša predanost temu, da zagotovimo najvišjo stopnjo varnosti in zasebnosti, toda Samsung se ne bo odločal v imenu uporabnika, ali bo zaklepal zaslon ali ne, ali bo uporabil geslo ali biometriko in ali bo uporabnik svoja gesla za družbena omrežja zaupal še komu. To je vendarle osebna izbira vsakega posameznika.

A če se kaj zgodi, bodo številni uporabniki krivili proizvajalca, da ni storil dovolj za varnost …

Na vse načine razvijamo in uporabljamo orodja za preprečitev nepooblaščenih zunanjih dostopov do naprave in podatkov v njej, a ne moremo predpisovati, kako bo kdo zaklepal svojo napravo in ravnal s svojimi gesli. Če pa se kaj vendarle zgodi, zagotavljamo tudi orodja za oddaljeni dostop, s katerimi je mogoče pobrisati vse podatke in ohraniti zasebnost, če pride naprava v napačne roke. Naša naloga, ki jo izpolnjujemo, je uporabnikom zagotoviti vse, kar potrebujejo za varovanje zasebnosti in osebnih podatkov.

"Uporabniki predvsem želijo vse svoje naloge opraviti čim bolj gladko in zvezno, na čim več napravah, a hkrati s čim manj aplikacijami in čim bolj enotno uporabniško izkušnjo." Foto: Srdjan Cvjetović

Na družbenih omrežjih zasledimo mnenja, da se oblike telefonov ne spreminjajo, da je Note9 navzven skoraj enak svojemu predhodniku in da oblika ni prinesla nič novega. Slišimo tudi želje po upogljivih telefonih – ali je to realistično?

Pomembno je uporabnikom zagotoviti, kar želijo. Zagotoviti jim izbiro. Uporabniki se bodo odločili, kaj je zanje dobro, zato jim moramo prisluhniti. Zame je zunanja podoba pametnega telefona Note9 točno to, kar si želim, ker s to napravo dobim in lahko naredim vse, kar želim in pričakujem. Obožujem Note, pa ne samo zato, ker sem zaposlen pri Samsungu.

Priznati morate, da je vedno manj razlik med telefoni serije Galaxy S in Galaxy Note. Slišimo neuradne namige o združevanju produktnih skupin – ali je kaj na tem?

Serija Note je bila vedno ogledalo vseh Samsungovih dosežkov in inovacij in tako bo tudi v bodoče. Ali so telefoni serije Galaxy S enaki kot telefoni Galaxy Note? Ne! Niso namenjeni istim uporabnikom, niso namenjeni enakim nalogam …

"Na vse načine razvijamo in uporabljamo orodja za preprečitev nepooblaščenih zunanjih dostopov do naprave in podatkov v njej, a ne moremo predpisovati, kako bo kdo zaklepal svojo napravo in ravnal s svojimi gesli." Foto: Srdjan Cvjetović

Kdo bi potem raje izbral telefon Galaxy S kot Galaxy Note?

Menim, da gre za to, kdo kaj potrebuje. S9 in S9+ sta poudarila prenovljen fotoaparat in interakcijo med uporabniki, Note9 pa je najzmogljivejši orjak za vse, ki jim moči nikoli ni preveč, ki ne marajo kompromisov in ki niso pripravljeni imeti veliko naprav za vse, kar želijo narediti. Menim, da sta to dve različni skupini uporabnikov. Note9 je namenjen uporabnikom, ki želijo izjemno zmogljivost.

Komu so pa namenjeni telefoni Galaxy S?

Vsi potrebujemo moč in zmogljivost – toda ali potrebujete pisalo? Če ga, vzemite Note9. S Pen je glavni razlog, ki loči ti dve seriji. Če ne potrebujete pisala S Pen, bosta tudi S9 in S9+ zagotovila zmogljivost, ki jo potrebujete. Pisalo, da ali ne – to je poglavitno vprašanje, ko izbirate med tema dvema serijama.

"Uporabniki Notov so res zelo zvesti, zvestoba pa ne pozna meja." Foto: Srdjan Cvjetović

Pa bom vprašal drugače: kaj bi bil glavni razlog, zaradi katerega bi raje kupil Galaxy S kot Note?

Galaxy S je od nekdaj bil naša številka ena in imamo več uporabnikov Galaxy S kot Galaxy Note. Glede izbire pa vsak uporabnik ve zase in je njegova izbira odvisna od tega, kaj pričakuje od svojega telefona in kaj bo z njim delal.

Ali s tem ne prihajamo spet do tega, da so razlike med Galaxy S in Galaxy Note vedno manjše?

Ne strinjam se. Njihove lastnosti so drugačne, namenjeni so različnemu profilu uporabnikov. To so vendarle različne naprave, čeprav so tako Galaxy S kot Galaxy Note vrhunske naprave. Že za začetek, kot sem povedal: Note ima pisalo in ga boste izbrali, če boste pri svojem delu uporabljali pisalo. Razlika je tudi v velikosti zaslona in še bi lahko našteval.

"Pisalo, da ali ne – to je poglavitno vprašanje, ko izbirate med serijama Galaxy Note in Galaxy S." Foto: Srdjan Cvjetović

Uporabniki Nota so zelo zvesti in pripadni. Ali ste opazili kakšne posebnosti glede tega, kje so še bolj zvesti kot drugje?

Evropa je velika regija, a kljub temu ne opažamo nekih bistvenih razlik v zvestobi v različnih državah. Uporabniki Nota so res zelo zvesti, zvestoba pa ne pozna meja. Drugod po svetu ne poznam številk, a sem prepričan, da se tudi drugod po svetu kaže, da je zvestoba uporabnikov Nota globalen pojav.

Ali nam lahko zaupate, kakšno je razmerje prodanih telefonov serije Galaxy S in Note?

Samsung nikoli ne razkriva teh številk, zato vam na to vprašanje žal ne morem odgovoriti.

"Glede izbire pa vsak uporabnik ve zase in je njegova izbira odvisna od tega, kaj pričakuje od svojega telefona in kaj bo z njim delal."

Samsung poudarja, da je Note9 idealno središče pametnega doma, v katerem so še številni drugi Samsungovi izdelki in gospodinjske naprave. Zadolženi ste tudi za krepitev blagovne znamke, zato vas sprašujem: zakaj je Samsung toliko bolj znan po mobilnih telefonih in mobilnih napravah kot pa po vseh svojih preostalih izdelkih?

Menimo, da smo pri vseh svojih izdelkih med vodilnimi v svetovnem merilu. Četudi morda zdaj še nimate v svojem domu vseh izdelkov našega ekosistema, je Samsung med vodilnimi svetovnimi proizvajalci v vseh skupinah, kjer ima svoje izdelke. Smo prva blagovna znamka na svetu v kategoriji potrošniške elektronike. Zavest obstaja, znanje imamo, zdaj moramo samo ustvariti še več povezljivosti in povezanosti. Na tej poti smo začeli z raznimi rešitvami in tako bomo nadaljevali tudi v bodoče – vse z namenom, da imajo uporabniki čim bolj preprosto in čim bolj enotno izkušnjo, da imajo dostop do vseh svojih podatkov in vsega drugega, kar jim je pomembno, kjerkoli in kadarkoli.