Huawei P30 Pro: tudi v temi vidi podrobnosti, ki očesu zlahka uidejo

Kot smo že vajeni, s serijo P predstavlja Huawei najnovejše in najboljše, kar zna in zmore v svetu mobilne fotografije - a bi bilo nepravično spregledati tudi vse druge dobrote in izboljšave, ki jih prinaša trenutno najzmogljivejši pametni telefon iz hiše Huawei.

Čeprav nas šefi Huaweieve enote, ki je zadolžena za mobilne naprave, še vedno vztrajno prepričujejo, da je med njihovima elitnima serijama pametnih telefonov P in Mate pomembna razlika in da so namenjeni različnim ciljnim skupinam, se nam vedno bolj zdi, da je razlika med njima vedno manjša.

Serija Mate, njene novosti spoznamo praviloma vsako leto oktobra, naj bi bila namenjena predvsem poslovnim uporabnikom, serija P pa mlajšim in živahnejšim, ki jim je prioriteta fotografija.

Detajl iz galerije z ustvarjenimi posnetki na pametnem telefonu Huawei P30 Pro. Foto: Bojan Puhek

P za novosti pri kameri, Mate pa za nov procesor

Nam se pa zdi, da serija P vsako pomlad premierno prinese Huaweieve novosti iz sveta fotografije s strojno opremo takrat pol leta stare serije Mate (plus kakšna izboljšava), jeseni pa prinese Mate najnovejši procesor in druge nove zmogljive komponente ob kamerah, ki smo jih spoznali na takrat pol leta stari seriji P.

Potrditev zgornjega razmišljanja: pametni telefoni serije P30 imajo procesor Kirin 980, trenutno najzmogljivejši Huaweiev, ki smo ga na delu prvič spoznali, kakopak, oktobra lani pri seriji Mate 20.

Zvok iz zaslona, brez odprtine

A še preden se z novim pametnim telefonom Huawei P30 Pro lotimo fotografiranja, predvsem ob pomanjkljivi svetlobi in s povečavo (petkratna optična, desetkratna hibridna, 50-kratna digitalna), moramo vsekakor omeniti tudi njegove nefotografske lastnosti in velik zaslon (16,43 centimetra oziroma 6,47 palca) z razmerjem stranic 19,5:9.

Mala pikica na sredini zgornjega dela zaslona pa je sprednja kamera, ki je prva sprednja kamera, pri razvoju katere je poleg Huaweia sodelovala tudi Leica. Ponaša se z ločljivostjo 32 milijonov pik, a še vedno nima samodejnega ostrenja. Del možnosti nastavitev fotoaparata in kamere na pametnem telefonu Huawei P30 Pro Foto: Bojan Puhek

Zastonj pa bomo na sprednji strani iskali odprtino za zvok. Pravzaprav je ne potrebuje, ker zvok prihaja prek vibriranja pod zaslonom. Pa ne si misliti, da je zaradi te nove tehnologije zvok kakorkoli slabši - prej bo obratno (zlasti če odmislimo, da gre za mono zvok, in ne stereo).

Zastonj bomo na sprednji strani iskali odprtino za zvok. Pravzaprav je pametni telefon Huawei P30 Pro ne rabi, ker zvok prihaja prek vibriranja pod zaslonom. Foto: Bojan Puhek

Akumulator, polnjenje in čitalnik prstnih odtisov

Koncept čitalnika prstnih odtisov v zaslonu je Huawei prvič pokazal pri telefonu Mate 20 Pro in zato nas ne preseneča, da ga ima tudi P30 Pro. Hitrost delovanja: primerljivo visoka.

Ko pa smo že pri dobrotah, ki smo jih spoznali že telefonu Huawei Mate 20 Pro, omenimo še akumulator oziroma njegovo zmogljivost in hitre načine njegovega polnjenja z ustreznim polnilcem (40 wattov) in brezžičnega polnjenja (15 wattov).

Pametni telefon Huawei P30 Pro ne omogoča neposrednega priklopa (starejših) analognih slušalk s 3,5-milimetrskim vtičem. Foto: Bojan Puhek

Prevedeno v bolj otipljive merske enote, lahko pričakujemo, da bomo s priloženim polnilcem in kablom P30 Pro napolnili od 20 odstotkov na polnih sto odstotkov nekje v eni uri. In, kar je še bolj pomembno, da ob dokaj intenzivni rabi dva dneva ne predstavljata nepremagljivega izziva za eno polnjenje njegovega akumulatorja.

Prvič v Huaweievi seriji P imamo zdaj tudi možnost, da P30 Pro odstopi nekaj svoje energije napravam, ki podpirajo brezžično polnjenje - tudi to smo prvič spoznali pred pol leta pri seriji Mate 20.

Sprednja stran pametnega telefona Huawei P30 Pro ne odstopa od podobe Huaweievih najnovejših premijskih telefonov. Foto: Bojan Puhek

Pametni telefon Huawei P30 Pro



Dimenzije: širina 73,4 milimetra, višina 158,0 milimetra, debelina 8,41 milimetra

Masa: 192 gramov

Zaslon: OLED, velikost diagonale 6,47 palca (16,43 centimetra), 16,7 milijonov barv (barvna lestvica: široka barvna lestvica DCI-P3), ločljivost FHD+ (2340 * 1080 pik).

Operacijski sistem: Android 9, uporabniški vmesnik EMUI 9.1

Procesor: osemjedrni procesor Huawei Kirin 980, 2 x Cortex-A76 Based 2,6 gigaherca + 2 x Cortex-A76 Based 1,92 gigaherca + 4 x Cortex-A55 1,8 gigaherca, dvojni NPU (nevronsko procesna enota)

Pomnilnik in shrambni prostor: šest gigabajtov pomnilnika in 128 gigabajtov shrambnega prostora (naš preizkušanec) ali osem gigabajtov pomnilnika in 256 gigabajtov shrambnega prostora (naprednejša različica); shrambni prostor nadgradljiv z nanopomnilniškimi karticami.

Omrežje: reža SIM1 in SIM2 - 4G LTE FDD: 1/2/3/4/5/6/7/8/9/12/17/18/19/20/26/28, 4G LTE TDD: 34/38/39/40, 3G WCDMA: 1/2/4/5/6/8/19, 2G GSM: 2/3/5/8 (850/900/1800/1900 megahercev); reža SIM 1 pa še 3G TDS: 34/39 in 4G FDD LTE: 32.

Določanje lokacije: GPS (L1 + L5 Dual Band) / AGPS / Glonass / BeiDou / Galileo (E1 + E5a Dual Band) / QZSS (L1 + L5 Dual Band)

Povezljivost: 802.11 a/b/g/n/ac (wave2), 2.4 GHz in 5 GHz; Bluetooth 5.0, BLE, SBC, AAC, aptX, aptX HD, LDAC in HWA Audio; USB-C 3.1 s kablom, ki je na voljo posebej, sicer pa priloženi kabel USB podpira USB 2.0; vhod USB-C vhod za slušalke; sinhronizacija podatkov z osebnim računalnikom; NFC: podprt je način branja-pisanja/način Peer to Peer/način emulacije kartice (plačilo s kartico SIM (samo reža SIM1) ali HCE).

Senzorji: čitalnik prstnih odtisov vgrajen v zaslon, žiroskop, kompas, laserski senzor, senzor svetlobe okolice, senzor bližine, senzor gravitacije (pospeškomer), senzor magnetnega polja, senzor temperature barv

Zadnja kamera: 40 MP (širokokoten objektiv, zaslonka f/1.6, OIS, Leica) + 20 MP (ultra širokokoten objektiv, zaslonka f/2.2, Leica) + 8 MP (telefoto objektiv, zaslonka f/3.4, OIS, Leica) + Huawei Time-of-Flight (TOF), podpira samodejno ostrenje (lasersko ostrenje, fazno ostrenje, kontrastno ostrenje), podpira AIS (stabilizacija slike s pomočjo umetne inteligence Huawei AI Image Stabilization).

Sprednja kamera: 32 MP, zaslonka f/2.0, Leica

Zvok: Dolby Atmos (Dolby Digital, Dolby Digital+, Dolby AC-4), datoteke: mp3, mp4, 3gp, ogg, amr, aac, flac, wav, midi

Video: 3gp, mp4

Akumulator (baterija): nazivna zmogljivost 4200 miliamperskih ur, polnjenje: Huawei SuperCharge (največ 40 wattov). Huawei brezžično hitro polnjenje (15 wattov z združljivimi brezžičnimi polnilniki s certifikatom Qi, ki so naprodaj posebej).

Odpornost: na vodo, škropljenje in prah v skladu s standardom IP68 (na podlagi določenih testnih pogojev je naprava zaščitena pred škodljivim vdorom statične vode do globine 1,5 metra, do 30 minut, medtem ko temperaturna razlika med vodo in napravo ne presega 5 stopinj Celzija, vendar odpornost proti vodi in prahu ni trajna, saj se lahko ob običajni uporabi sčasoma zmanjša). Garancija ne krije poškodb, ki so nastale zaradi potopitve v tekočino.

Vsebina škatle: naprava, polnilec, kabel USB-C, slušalke USB-C, vodič za hiter začetek, sponka za odpiranje reže SIM.

Barve na slovenskem trgu: črna, Breathing Crystal, Aurora

Vir: spletne strani Huawei Device Slovenija

Pametni telefoni serije P30 imajo procesor Kirin 980, trenutno najzmogljivejši Huaweiev, ki smo ga na delu spoznali prvič oktobra lani pri seriji Mate 20. Foto: Bojan Puhek

Zadaj v prvem planu tri kamere

Sprednja stran pametnega telefona Huawei P30 Pro ne odstopa od podobe Huaweievih najnovejših premijskih telefonov, precej drugače pa je na zadnji strani, ki je pa tudi najopaznejša ločnica med modeloma P30 Pro in P30.

Pri zmogljivejšem P30 Pro se navpično (in z okvirjem nekoliko nad zadnjo stranjo telefona) vrstijo tri kamere, vse jih tudi tokrat, kot smo vajeni pri serijah P in Mate, sopodpisuje nemški veteran optike in fotografije Leica. Pri vrhu je širokokotna kamera, v sredini pa ji sledi glavna kamera, ki ima ločljivost 40 milijonov pik in optično stabilizacijo.

Petkratna optična povečava na pametnem telefonu Huawei P30 Pro Foto: Srdjan Cvjetović

Obkroža jih varovalni rob, ki je nekoliko nad površino zadnje strani telefona, kar kamere sicer varuje, a obenem in skupaj z gladko površino povzroči, da naprava rada malo "zbeži", če jo poležemo na mizo s spodnjo stranjo navzdol.

Rešitev: ovitek, s katerimi bodo tudi prstni odtisi, ki se radi zbirajo prav na črni barvi, postali preteklost.

Tipalo RYYB namesto RGGB

Privzeta ločljivost fotografij je sicer nižja, deset milijonov pik (umetna inteligenca kljub temu izkoristi visoko ločljivost tipala), zato če želite imeti tudi fotografije v najvišji ločljivosti, ki jo zagotavlja tipalo, je treba spremeniti ustrezno nastavitev kamere.

Zadnja stran pametnega telefona Huawei P30 Pro Foto: Bojan Puhek

Radi pa se pohvalijo, da novo tipalo RYYB (namesto G, zelene, je zdaj Y, rumena) lahko zajame tudi do 40 odstotkov več svetlobe, kar je zlasti pomembno, ko je svetlobe ob motivu malo.

Več je - več

Malo bolj oddaljena in na prvi pogled malo drugačna pa je kamera, ki poskrbi za povečave - petkrat optično in desetkrat hibridno. Kako učinkovite so te povečave (vse do 50-kratne digitalne, kjer sicer ne smemo pričakovati enake kakovosti kot pri pet- ali desetkratni povečavi, ker vidnih izgub še ni), pa najbolje povedo fotografije.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Zaporedje povečav: 1.0x (brez povečave), 5.0x (optična povečava), 10.0x (hibridna povečava), 50.0x (največja možna digitalna povečava med fotografiranjem na tem telefonu.

Vse so sicer posnete s privzetimi nastavitvami in vklopljeno umetno inteligenco, a tisti, ki vedo, kaj delajo, lahko sami nastavljajo parametre kamere (zaslonka, čas ipd.) in celo izklopijo delovanje umetne inteligence.

1 / 4 2 / 4 3 / 4 4 / 4

Zaporedje povečav: 1.0x (brez povečave), 5.0x (optična povečava), 10.0x (hibridna povečava), 50.0x (največja možna digitalna povečava med fotografiranjem na tem telefonu).

1 / 5 2 / 5 3 / 5 4 / 5 5 / 5

Huawei P30 Pro je pravilno izmeril višino. Foto: Srdjan Cvjetović

V sosednjem stolpcu sta bliskavica in nova pridobitev na pametnih telefonih Huawei - senzor globine oziroma razdalje (ToF, Time of Flight).

Ta obljublja boljše učinke pri ostrenju fotografij, a omogoča tudi merjenje razdalje z ustreznimi aplikacijami, kar smo že na svetovni predstavitvi v Parizu preizkusili kar na meritvi višine avtorja teh vrstic. Meritev je bila pravilna.

Noč ima svojo moč

Aprilska večerna modra ura in privzete nastavitve nočnega načina dela na glavnem fotoaparatu pametnega telefona Huawei P30 Pro Foto: Srdjan Cvjetović

Smetana pride na koncu, zato je zdaj čas za preizkus ene od najbolj oglaševanih prednosti serije P30: nočno fotografiranje oziroma fotografiranje v pogojih nizke osvetljenosti. Ker naj bi slika veljala tisoč besed, bomo pred prikazom fotografij, posnetih s P30 Pro, omenili le, da so bile te posnete kar iz (rahlo tresoče) roke brez kakršnegakoli stojala in z vsemi privzetimi nastavitvami nočnega načina.

Morda samo še ugotovitev, da pri telefonu P30 Pro zajem fotografij v nočnem načinu ob istih razmerah traja približno sekundo več kot pri telefonu Mate 20 Pro. Če je to cena za to, da so nočne fotografije še boljše, je vsekakor več kot razumljiva in sprejemljiva.

Iz roke, brez stojala, s privzetimi nastavitvami nočnega načina fotoaparata pametnega telefona Huawei P30 Pro, sredi aprilske večerne modre ure (Blue Hour) Foto: Srdjan Cvjetović

Še veliko za preizkusiti

Zavedamo se, da v kratkem času nabiranja prvih vtisov nismo preizkusili niti približno vsega, s čimer se Huawei P30 Pro lahko (upravičeno) pohvali. Lahko pa rečemo, da je prav vse, kar smo z njim želeli narediti, opravil z odliko, nekatera opravila pa kot prvi in/ali najboljši v svojem, nedvomno najzmogljivejšem razredu pametnih telefonov.

Za začetek - težko, da bomo na nekem pametnem telefonu in brez kakršnegakoli poseganja v privzete nastavitve dobili boljše nočne fotografije, zmogljivejša optična povezava pa prav tako pomembno razširja obzorja amaterskih fotografov (čeprav nam je tudi marsikateri profesionalni fotograf zatrdil, da tako opremljen pametni telefon gotovo že spada v njegov nabor obvezne fotografske opreme).

1 / 19 2 / 19 3 / 19 4 / 19 5 / 19 6 / 19 7 / 19 8 / 19 9 / 19 10 / 19 11 / 19 12 / 19 13 / 19 14 / 19 15 / 19 16 / 19 17 / 19 18 / 19 19 / 19

Še več nočnih fotografij iz roke, brez stojala in s privzetimi nastavitvami nočnega načina fotoaparata na pametnem telefonu Huawei P30 Pro

Sklepna beseda

Toda Huawei P30 Pro je veliko več kot le izjemno zmogljiv fotoaparat in kamera v ohišju pametnega telefona. Že res, da ima kak tekmec kakšno (redko) lastnost malo boljšo, a kot celota deluje Huawei P30 Pro hitro in zanesljivo tudi pri vsem drugem, kar od njega želimo in pričakujemo. V tem trenutku je to gotovo najzmogljivejši Huaweiev pametni telefon, ki je dozdajšnjemu Huaweievemu šampionu Mate 20 Pro prepustil le nekaj malenkosti, ki jih sam ne zna ali ne zna opraviti tako dobro.

Zavedamo se, da v kratkem času nabiranja prvih vtisov nismo preizkusili niti približno vsega, s čimer se Huawei P30 Pro lahko (upravičeno) pohvali. Foto: Bojan Puhek

Konkurenca gotovo ne bo spala, tako smo zasledili, da bo Samsung svojim paradnim konjem Galaxy S10 v čim krajšem času ponudil programsko nadgradnjo za, uganili ste, Ultra Night Mode oziroma za zahtevno nočno fotografiranje.

A tudi če Huawei P30 Pro po tem ne bo več osamljen pri prestolu vrhunske mobilne fotografije, za vse, ki iščejo vrhunski mobilni fotoaparat v ohišju, telesu in osrčju odličnega pametnega telefona, mora biti Huawei P30 vsaj igralec v finalu, če ne kar zmagovalec.

Kaj nam je bilo všeč:

- petkratna optična povečava na zadnji kameri,

- fotografije, posnete pri nizki svetlobi (in tudi tiste pri dnevni svetlobi),

- daljinski senzor (ToF, Time of Flight) in možnosti, ki jih prinaša,

- vzdržljivost akumulatorja,

- možnosti hitrega in hitrega brezžičnega polnjenja,

- hitrost in odzivnost delovanja.

Kaj nam ni bilo všeč:

- ni možnosti neposrednega priklopa starih slušalk s 3,5-milimetrskim vtičem,

- nadgradnja shrambnega prostora je možna le z nanopomnilniškimi karticami.