Poglejte nove iPhone: "Takšnih pametnih telefonov še ni bilo"

Ameriški tehnološki velikan Apple je predstavil tri nove modele najbolj prepoznavne znamke pametnih telefonov na svetu. To so iPhone XS, ki nadomešča najbolj klasični "majhen" Applov pametni telefon, iPhone XS Max, zamenjava za dozdajšnji veliki model Plus, in iPhone XR, ki je podobno zmogljiv kot brata XS, a namenjen kupcem z nekoliko tanjšimi denarnicami.

Prepoznavna oblika iPhona se dokončno poslavlja

Kot so poznavalci napovedali še pred današnjo predstavitvijo, se je Apple z letošnjo generacijo dokončno znebil tradicionalne oblike pametnega telefona iPhone z gumbom Domov in velikim ohišjem.

Oba nova pametna telefona, iPhone XS in večji iPhone XS Max, namreč posnemata lanski iPhone X, katerega skoraj celotno sprednjo ploskev je prekrival zaslon.

iPhone XS Max (levo) in iPhone XS (desno). Foto: Reuters

Vlogo manjšega iPhona bo zdaj prevzel model XS. Diagonala njegovega zaslona meri 5,8 palcev oziroma 14,7 centimetra, kar je več kot pri lanski generaciji "velikega" iPhona, modelu 8 Plus.

Tega letos nadomešča iPhone XS Max, katerega zaslon počez meri kar 6,5 palcev oziroma 16,5 centimetra.

Primerjava pametnega telefona iPhone 8 Plus (levo) s pametnim telefonom iPhone XS Max (desno). Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Oba nova pametna telefona nosita certifikat IP68, kar pomeni, da se je z njima mogoče potopiti do globine dve metrov in ju polivati s tekočinami, v bližini katerih se pametni telefoni znajdejo kar pogosto, kot sta sok in pivo:

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Oba pametna telefona bo poganjal nov Applov lastni procesor A12 Bionic s šestimi jedri, za katerega pri Applu trdijo, da je najzmogljivejši mobilni čip na planetu.

Za poganjanje iger bo skrbel namenski grafični procesor s štirimi jedri, iPhone XS in iPhone XS Max pa imata tudi osem-jedrni procesor za tako imenovano strojno učenje, ki bo skrbel za to, da se bo telefon s pomočjo umetne inteligence prilagajal uporabnikovim navadam in pospešil določene procese.

Procesor za strojno učenje bo pomagal tudi pri ustvarjanju kakovostnejših fotografij. Apple je navedel podatek, da lahko ta procesor opravi kar pet tisoč milijard (pet bilijonov) operacij na sekundo. Foto: Apple

Oba nova pametna telefona imata letos v primerjavi s prejšnjimi generacijami isti fotoaparat. Gre za dvojno kamero z ločljivostjo 12 milijonov slikovnih točk, katere objektiva skupaj delujeta tako za optično povečavo slike kot pri ustvarjanju naprednih učinkov zamegljevanja in prilagodljive globine polja.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Pri Applu so si gledalce predstavitve novih naprav zelo prizadevali prepričati, da bo šlo v primeru iPhona XS in iPhona XS Max za najboljša telefona na trgu.



Foto: Reuters

Imela naj bi tudi najboljši zvok, najboljšo energetsko učinkovitost pri polni obremenitvi baterije, najčistejšo sliko in najtrdnejše zaslonsko steklo med vsemi aktualnimi pametnimi telefoni.



Pametna telefona iPhone XS in iPhone XS Max bosta na voljo v različicah s 64, 256 in kar 512 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov.

"Imamo še en iPhone!"

Apple je ob modelih XS in XS Max pokazal tudi model iPhone XR, ki je zelo podoben lanskemu iPhonu 8, a je s 6,1-palčno diagonalo zaslona malce večji in nima fizičnega gumba Domov.

iPhone XR v različnih barvah. Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

iPhone XR poganja enako zmogljiv procesor kot brata XS, torej A12 Bionic, uporabniku pa bo ponudil večino istih funkcij (odklepanje zaslona z obrazom, na primer), a ima manj kakovosten zaslon, klasični LCD namesto zaslona s tehnologijo OLED, in enojno kamero, za katero pa pri Applu trdijo, da tako dobre še niso naredili.

Koliko stanejo in kdaj jih bom lahko kupil?

Pametna telefona iPhone XS in iPhone XS Max v Slovenijo prihajata v drugem valu razpoložljivosti in sicer 28. septembra, so pojasnili pri Applu.

Začetni ceni za iPhone XS in iPhone XS Max, torej za modela s 64 gigabajti prostora za shranjevanje podatkov, bosta na ameriškem trgu 999 dolarjev oziroma 1.099 dolarjev, kar je okrog 860 evrov oziroma 945 evrov. Cene za evropski trg še niso znane.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

iPhone XR bo medtem mogoče naročiti od 19. oktobra dalje, začetna cena na ameriškem trgu pa bo 749 dolarjev, kar je 643 evrov.

Preberite tudi: