Huda ura za Elona Muska, prihodnost Tesle pod velikim vprašajem

Nekateri borzni analitiki so že pred več kot mesecem dni svarili, da je najverjetneje samo še vprašanje časa, kdaj bo vrag vzel šalo in se bo v Muskove napovedi o privatizaciji Tesle vmešala ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo. Zdaj se je to tudi zares zgodilo, Muskova prihodnost v Tesli pa je zaradi tega negotova. Foto: Matic Tomšič / Reuters

Objava Elona Muska izpred meseca in pol, v kateri je razkril namero o privatizaciji Tesle in zagotovil, da za to že ima sredstva, mu je zdaj nakopala velike težave, saj je v četrtek tožbo zoper njega vložila SEC, ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo. SEC od Muska zahteva ne le plačilo globe zaradi domnevnega zavajanja vlagateljev Tesle, temveč tudi njegov umik s položaja direktorja podjetja.

Kaj se je zgodilo, da je SEC vložil tožbo zoper Muska?

Elon Musk je 7. avgusta na družbenem omrežju Twitter zapisal: "Razmišljam o privatizaciji Tesle po ceni 420 dolarjev za delnico. Sredstva zagotovljena."

Am considering taking Tesla private at $420. Funding secured. — Elon Musk (@elonmusk) August 7, 2018

Cena Tesline delnice je po Muskovi objavi skokovito zrasla, zaradi česar je SEC, kot je razvidno iz tožbe, sprožil preiskavo, katere namen je bil ugotoviti, ali je Musk z napovedjo privatizacije zgolj zavajal vlagatelje.

Musk je v vmesnem času pojasnil, da se je srečal z upravljavci kapitalskih skladov iz Savdske Arabije. Na sestankih je dobil vtis, da bo z njihovo pomočjo z lahkoto prišel do sredstev, ki jih potrebuje za umik Tesle z borze, je zapisal na uradnem blogu.

Ko je Musk svetu na Twitterju predstavil okvirni načrt za privatizacijo Tesle, je številnim borznim špekulantom prizadejal velike (potencialne) izgube. Delnica Tesle je na newyorški borzi namreč glavna zvezda tako imenovane prodaje na kratko, pri kateri špekulanti stavijo na to, da bo tržna vrednost podjetja upadla. Pri prodaji na kratko (angl. short selling) si trgovec od borznega posrednika delnico izposodi in jo proda, nato pa upa, da bo cena delnice upadla. Takrat jo bo znova kupil in jo vrnil borznemu posredniku, razliko med denarjem, ki ga je dobil ob prodaji izposojene delnice, in kupnino za cenejšo delnico pa pospravil v žep. Ker je cena Tesline delnice po tem, ko je Musk napovedal prehod podjetja v zasebno last, za krajši čas močno zrasla, se je marsikateri prodajalec na kratko zelo ustrašil, saj bi moral ob vračanju izposojenih delnic zanje plačati več od cene, po kateri jih je prodal. Foto: Reuters

Musk se je od izjav o spremembi lastništva Tesle nato oddaljil manj kot tri tedne po objavi spornega tvita. 26. avgusta je pojasnil, da je bolje, da Tesla ostane na borzi, saj bi bil proces privatizacije preveč dolgotrajen, posledica tega pa bi lahko bilo slabše poslovanje podjetja.

V zadnjih mesecih je bil Musk vpleten v številne nenavadne pripetljaje, zaradi katerih je v očeh javnosti vedno bolj spominjal na ekscentričnega milijarderja.



Musk naj bi imel v preteklih mesecih tudi težave v zasebnem življenju, saj nekaj časa ni bilo jasno, ali je sploh še v zvezi s kanadsko glasbenico Grimes. Foto: Reuters

Britanskega potapljača, ki je pomagal pri reševanju tajskih dečkov, ujetih v jami, je označil za pedofila, obtožili so ga, da tvite objavlja pod vplivom psihedelične droge LSD, med intervjujem s komikom Joejem Roganom je kadil marihuano.

SEC: Musk navdih za napovedano ceno delnice Tesle dobil v kulturi kadilcev marihuane

Čeprav je Musk 26. avgusta dejal, da Tesle vendarle ne namerava privatizirati, ameriške komisije za vrednostne papirje in borzo (SEC) to ni ustavilo pri vložitvi tožbe zoper njega zaradi njegovih objav v prvi polovici avgusta. V teh je Musk napovedal, da ima zagotovljen kapital za umik podjetja z borze.

SEC Muska obtožuje, da je z zagotovili o privatizaciji, čeprav je vedel, da je bil napovedani posel v najboljšem primeru vprašljiv, zavajal vlagatelje. Musk je tudi kršil ameriški zakon o borzah iz leta 1934, ker je delnica Tesle zaradi njegovih izjav, ki niso imele trdne podlage, na dan prvotne objave poskočila za šest odstotkov in močno vplivala na dogajanje na borznih trgih.

To je fotografija Elona Muska s tako imenovanim džojntom, ki je pred tremi tedni zabavala ves svet. Verjetno so jo videli tudi pri SEC. Foto: Twitter

Ena od zanimivejših alinej v tožbi SEC zoper Elona Muska, o kateri je prvi poročal ameriški poslovni medij Bloomberg, se je dotaknila tudi napovedanega zneska, ki bi ga Elon Musk delničarjem Tesle ponudil ob odkupu podjetja - 420 dolarjev. Pri SEC namigujejo, da je Musk navdih za takšno ceno dobil v kulturi kadilcev marihuane, saj je številka 420 eden od njenih najbolj prepoznavnih simbolov.



Musk je do cene 420 dolarjev na delnico sicer prišel tako, da jo je zaokrožil navzgor s 419 dolarjev, kolikor bi znašala cena ob zaprtju borz 7. avgusta plus dvajset odstotkov več, kolikor bi ponudil vlagateljem, ki bi bili pripravljeni na prodajo. Na 420 dolarjev naj bi Musk ceno delnice zaokrožil zato, ker je to zabavalo njegovo dekle Grimes.

Lahko Teslina ladja ostane brez kapitana?

Ameriška komisija za vrednostne papirje in borzo od Elona Muska v tožbi ne zahteva zgolj plačila zelo visoke globe in vračila morebitnega dobička, ki bi si ga izplačal na račun rasti delnic Tesle na dan objave prvega spornega tvita.

Elon Musk se je na tožbo SEC že odzval z uradno izjavo, v kateri je zapisal, da je globoko užaloščen in razočaran, ker si je vselej prizadeval delati z najboljšimi nameni ter resnicoljubno in transparentno. "Slej ko prej bodo na dan prišla dejstva, ki dokazujejo, da je integriteta najpomembnejša vrednota v mojem življenju in da je nisem nikoli zapostavil zaradi morebitnih drugih interesov," je zatrdil Musk. Foto: Reuters

Iz tožbe je razvidno, da si bodo pri SEC pri sodnikih, ki bodo prevzeli tožbo, prizadevali tudi za to, da se Elonu Musku prepove voditi podjetje, ki kotira na ameriški borzi. Komisijo namreč skrbi, da bo Elon Musk, če mu tega ne onemogočijo, v prihodnosti ponovno kršil ameriški zakon o borzah.

To bi pomenilo, da bi bil Musk prisiljen v odstop z direktorskega položaja pri Tesli, kar bi prihodnost podjetja, ki je ogromen del svoje javne podobe zgradilo prav na kultu osebnosti Elona Muska, postavilo v negotov položaj.

Cena Tesline delnice je po razkritju tožbe v četrtek padla za več kot deset odstotkov. | Foto: Yahoo! Finance

