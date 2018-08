Musk: Tesla bo še najprej kotirala na borzi

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Elon Musk je sredi avgusta v seriji objav na družbenem omrežju Twitter dejal, da razmišlja o tem, da bi Teslo umaknil z borze in da je že zagotovil financiranje za odkup vseh delnic po ceni 420 dolarjev za delnico. Zapis je razburil delničarje in potopil vrednost delnic na borzi, Musk pa je nekaj dni pozneje zapise pojasnil kot poskus krepitve preglednosti.

Musk: Bolje je, da Tesla ostane javno podjetje

V najnovejšem zapisu na blogu je Musk napovedal, da Tesla ostaja na borzi. Za to se po njegovih besedah zavzemajo tudi delničarji, saj bi bil lahko proces spremembe lastništva dolgotrajen in bi potencialno oškodoval dobiček. "Srečal sem se z upravnim odborom in jih obvestil o tem, da verjamem, da je bolje, da Tesla ostane javno podjetje. Odbor je nakazal, da se s tem strinja," je zapisal.

Musk je sicer sredi meseca potrdil, da je sklad iz Savdske Arabije postal skoraj petodstoten lastnik proizvajalca električnih avtomobilov, pri čemer je dodal, da se z njimi pogovarja tudi o umiku podjetja z borze.

V prihodnje se bodo po Muskovih besedah v podjetju osredotočali na tisto, kar je najpomembneje, in sicer na izdelovanje proizvodov, ki jih imajo ljudje radi in prinašajo pozitivne spremembe k skupni prihodnosti na Zemlji. "Izredno sem navdušen, da bom Teslo še naprej vodil kot podjetje na borzi. Gre za privilegij," je dodal Musk.