Musk javno pokadil marihuano

Tesline delnice so se ob začetku trgovanja na newyorški borzi danes pocenile za šest odstotkov na 263,20 dolarja. Avgusta, preden je Musk prek Twitterja javno obelodanil, da bo delnice zaradi muhastih analitikov Wall Streeta umaknil z borze, so bile vredne 379 dolarjev, Musk pa je napovedoval, da jih bodo odkupovali po vrednosti 420 dolarjev.

