Slovenci prejemajo sumljiva sporočila, ki vodijo do zagrebškega podjetja

Obljubljena fotografija se ne bo pokazala, namesto nje bo uporabnik namreč prejel vabilo za sodelovanje v nagradni igri, ki mu lahko navrže bon za nakup v supermarketu v vrednosti 500 evrov. Vse, kar mora storiti, je, da odgovori na nagradno vprašanje oziroma izpolni anketo.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Preden gremo dalje, spomnimo: slovenski trgovci so že večkrat glasno opozorili, da se takšnih igric ne gredo nikoli (Mercator, Lidl, Hofer, Tuš).

Spletna stran bo nato uporabniku seveda javila, da je odgovoril pravilno in se kvalificiral za darilni bon. Pritisniti bo moral na gumb "Nadaljuj" in prejel bo obvestilo, da mu bodo na njegovo telefonsko številko poslali sporočilo, na katero bo moral odgovoriti s preprostim "DA". Pojavil se bo tudi odštevalnik časa, ki ga še ima na voljo, da izkoristi ponudbo. Tudi če se čas izteče, ne bo zamudil ničesar.

Če se ne želite ukvarjati z nadležnimi sporočili SMS ali zanje celo plačevati, je nikar ne vpisujte vanj.

V našem primeru se je po tem, ko smo "izkoristili ponudbo", odprla aplikacija za sporočanje z ustvarjenim novim sporočilom, v katerem sta že bila določena vsebina oziroma besedilo sporočila in prejemnik.

Če bi stisnili modro puščico, bi besedo DA poslali na številko 3838 in se včlanili v plačljiv SMS-klub, ki bi nam vsak teden poslal dve sporočili in nam za to zaračunal pet evrov.

Foto: Matic Tomšič / Posnetek zaslona

Kje so dobili mojo telefonsko številko?



Strokovnjake podjetja TSmedia, ki izdaja Telefonski imenik Slovenije, smo že lani ob podobnem primeru vprašali, kako prevaranti sploh lahko najdejo telefonske številke slovenskih uporabnikov in jih zasujejo z goljufivimi sporočili SMS. To je mogoče na več načinov, so pojasnili:



- prevarant je bazo telefonskih številk kupil od ponudnika storitev obveščanja prek sporočil SMS, ki v resnici ima dovoljenje uporabnikov, da jim lahko pošilja sporočila;



- prevarant je bazo telefonskih številk pridobil po nezakoniti poti, na primer jo ukradel prek kibernetskega vdora v drug računalniški sistem;



- prevarant uporablja računalniški program, ki samodejno pošlje sporočila SMS na vse mogoče telefonske številke, na primer od 03100000 do 031999999;



- uporabnikov znanec je namestil prevarantsko aplikacijo, ki je pridobila dostop do seznama stikov na njegovem pametnem telefonu in vsem poslala sporočilo s povezavo na spletno stran;



- uporabnik, to se dogaja kar pogosto, je svojo telefonsko številko sam vpisal v obrazec na spletu, ki je obljubljal nagrado ali sodelovanje v nagradni igri, pa se tega morda niti ne spomni več.

Kdo je v ozadju takšnih sporočil

Pri Agenciji za komunikacijska omrežja in storitve Republike Slovenije (Akos) opozarjajo, da prejeta sporočila uporabniku sicer zaračuna njegov telekomunikacijski operater, a denar na koncu prejme ponudnik tovrstnih plačljivih storitev, ki uporablja operaterjeve komunikacijske kanale.

Teh ponudnikov je več, sploh tisti iz tujine, s katerimi je v primeru, da se želimo pritožiti, zelo težko vzpostaviti stik, pa so znani po spornih in zavajajočih praksah prepričevanja uporabnikov, da se ti včlanijo v SMS-klube.

Da se uporabnik reši plačljivega SMS kluba, je pogosto dovolj, da na telefonsko številko, s katere prejema plačljiva sporočila, pošlje ključno besedo ODJAVA ali STOP. Ponudniki tovrstnih storitev imajo pogoje uporabe in navodila za prenehanje članstva v plačljivem SMS klubu praviloma tudi objavljene na spletu, je pa res, da marsikateri uporabnik do njih ne zna priti, ker je pogosto težko ugotoviti, s kom je v resnici sklenil naročniško razmerje.

V drobnem tisku ali pogojih poslovanja tovrstnih storitev, ki so na spletnih straneh pogosto zelo slabo opazni, največkrat najdemo dve imeni: Dimoco, na katero je že pred časom opozorila Zveza potrošnikov Slovenije, in NTH.

Sporočilom, ki jih prejemajo Slovenci, je mogoče slediti čez južno mejo

V konkretnem primeru je številka 3838, prek katere se izvaja naročanje na plačljivo storitev, povezana z družbo NTH. Če jo poskusimo poiskati na spletu, na vrhu rezultatov iskanja najdemo podjetje NTH Media, d. o. o., s sedežem v Zagrebu, ki je izvajalec storitve plačljivega SMS-kluba za Slovenijo.

NTH Media, d. o. o., je sicer podružnica švicarske družbe NTH AG, ki jo je ob prelomu tisočletja ustanovil Hrvat Zvonko Ljutić. NTH AG ima sedež v švicarski prestolnici Bern, dokumenti o podjetjih v davčnih oazah Panama Papers pa razkrivajo tudi, da je NTH oziroma Ljutić povezan še s holdinško družbo na Malti.

NTH AG ima na Hrvaškem še dve podružnici, in sicer v Osijeku in Varaždinu, vsaj ena od njiju pa prav tako kot zagrebška veja skrbi za dostavo plačljivih sporočil v Slovenijo.

Uporabniki, ki so nezadovoljni s storitvijo, ki jo ponuja družba NTH Media, d. o. o., lahko za razrešitev težav pokličejo na njihovo telefonsko številko za pomoč uporabnikom. To smo tudi storili, da bi prosili za pojasnila v zvezi s sporočili SMS, a je telefon zvonil v prazno.

